Создатель сериала "Побег" снимет фильм про Третий рейх и наркотики

Права на экранизацию скандальной книги "Третий рейх на наркотиках" приобрела студия Paramount.

Компания Papamount Pictures начала работу над экранизацией книги "Третий рейх на наркотиках" немецкого писателя Нормана Олера. Сценарий фильма напишет Пол Шойринг — шоураннер и автор сериала "Побег".

Книга вышла в 2016 году. Она основана на записях личного врача Адольфа Гитлера. Автор высказывает предположение, что практически все главные деятели в нацистской Германии страдали наркотической зависимостью и в больших количествах употребляли психоактивные препараты, в том числе метамфетамин.