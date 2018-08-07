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Опубликовано 7 августа 2018, 13:45

Супергёрл получит собственный сольный фильм

Проектом занимаются DC и Warner Bros. Сценарий к фильму напишет автор "Парадокса Кловерфилда".

Компании DC и Warner Bros. начали работать над сольным фильмом о Супергёрл. Она двоюродная сестра Супермена по имени Кара Зор-Эл.

За сценарий отвечает Орен Узил, известный по "Парадоксу Кловерфилда" и триллеру "Озеро Шиммер". Он также работал над экранизацией игр о еже Сонике. У проекта пока нет продюсера, кастинг актёров не начался.

Ранее Супергёрл получила сериал от CW. У будущего сольного фильма и шоу не будет ничего общего. Ранее сообщалось, что новая лента не войдёт во вселенную, в которой будет существовать фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли.

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Сергей Сурепин
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