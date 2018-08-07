В платье с глубоким вырезом и в фате. Певица Бьянка вышла замуж за гитариста

На церемонии бракосочетания пары, которая вместе больше года, были только самые близкие.

Певица Бьянка вышла замуж за гитариста и продюсера Романа Безрукова, с которым она состоит в отношениях больше года. Церемония бракосочетания прошла в Одинцовском районе в Подмосковье.

Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb) 7 Авг 2018 в 12:35 PDT

Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb) 7 Авг 2018 в 12:56 PDT

Фотографиями со свадьбы исполнительница поделилась в своём "инстаграме". Сначала Бьянка показала роскошное обручальное кольцо, затем букет невесты, а под занавес выложила совместное фото с супругом.

Фото: соцсети

Публикация от Roman Bezrukov (@bezrukovmusic) 23 Авг 2017 в 10:50 PDT

Церемония проходила в закрытом кругу — присутствовали только самые близкие друзья и родные пары. После официальной части Бьянка с мужем на раритетном авто отправились на банкет.

Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb) 6 Авг 2018 в 11:31 PDT