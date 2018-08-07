В платье с глубоким вырезом и в фате. Певица Бьянка вышла замуж за гитариста
На церемонии бракосочетания пары, которая вместе больше года, были только самые близкие.
Певица Бьянка вышла замуж за гитариста и продюсера Романа Безрукова, с которым она состоит в отношениях больше года. Церемония бракосочетания прошла в Одинцовском районе в Подмосковье.
Фотографиями со свадьбы исполнительница поделилась в своём "инстаграме". Сначала Бьянка показала роскошное обручальное кольцо, затем букет невесты, а под занавес выложила совместное фото с супругом.
Фото: соцсети
Церемония проходила в закрытом кругу — присутствовали только самые близкие друзья и родные пары. После официальной части Бьянка с мужем на раритетном авто отправились на банкет.
Напомним, о предстоящей свадьбе певица сообщила в феврале этого года, выложив снимок с обручальным кольцом.