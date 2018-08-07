Главный стример Fortnite стал первым геймером с 10 млн подписчиков в Twitch

Ближайшие конкуренты Ninja не достигли даже четырёх миллионов подписчиков в этом сервисе.

Стример Ninja стал первым геймером, которому удалось набрать более 10 миллионов подписчиков в Twitch. Он заявил, что гордится этим показателям и благодарен всем своим зрителям.

Ближайший конкурент Ninja — стример shroud, в начале июля получивший бан на месяц в Playerunknown's Battlegrounds за игру с читером. На него подписано почти четыре миллиона человек. Замыкает тройку лидеров Myth, капитан состава TSM по Fortnite. Он отстаёт от shroud всего на 30 тысяч подписчиков.