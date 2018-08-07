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Регион
Опубликовано 7 августа 2018, 13:25

Главный стример Fortnite стал первым геймером с 10 млн подписчиков в Twitch

Фото &copy; Twitter/Ninja
Фото © Twitter/Ninja

Ближайшие конкуренты Ninja не достигли даже четырёх миллионов подписчиков в этом сервисе.

Стример Ninja стал первым геймером, которому удалось набрать более 10 миллионов подписчиков в Twitch. Он заявил, что гордится этим показателям и благодарен всем своим зрителям.

Ближайший конкурент Ninja — стример shroud, в начале июля получивший бан на месяц в Playerunknown's Battlegrounds за игру с читером. На него подписано почти четыре миллиона человек. Замыкает тройку лидеров Myth, капитан состава TSM по Fortnite. Он отстаёт от shroud всего на 30 тысяч подписчиков.

Напомним, Ninja обрёл популярность в Twitch после того, как начал проводить трансляции режима королевской битвы в Fortnite. До этого на своих трансляциях он играл в H1Z1 и Playerunknown's Battlegrounds.

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Сергей Сурепин
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