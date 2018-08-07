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Опубликовано 7 августа 2018, 13:05

Виртуальную реальность теперь используют для обучения пожарных

Фото: &copy; TechCult

Фото: © TechCult

Разработчикам удалось создать реалистичный VR-тренажёр, который заменит полноценные тренировки.

Команда разработчиков создала новый имитатор виртуальной реальности под названием FLAIM Trainer. Он состоит из гарнитуры HTC Vive VR, тактильного устройства, а также жилета, который отслеживает жизненные показатели пользователя.

Новая система, которая взаимодействует с виртуальной реальностью, позволяет отслеживать положение и перемещение объектов, а также копировать их в виртуальный мир. После установки датчиков на брандспойт пожарные-стажёры смогут тушить виртуальные пожары с помощью реального оборудования.

При этом система тактильной обратной связи в шланге имитирует силу потока воды. Защитная одежда получила встроенные в неё тепловые пакеты, которые нагреваются, когда пользователь сталкивается с виртуальным огнём.

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Сергей Сурепин
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