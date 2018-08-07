Виртуальную реальность теперь используют для обучения пожарных

Разработчикам удалось создать реалистичный VR-тренажёр, который заменит полноценные тренировки.

Команда разработчиков создала новый имитатор виртуальной реальности под названием FLAIM Trainer. Он состоит из гарнитуры HTC Vive VR, тактильного устройства, а также жилета, который отслеживает жизненные показатели пользователя.

Новая система, которая взаимодействует с виртуальной реальностью, позволяет отслеживать положение и перемещение объектов, а также копировать их в виртуальный мир. После установки датчиков на брандспойт пожарные-стажёры смогут тушить виртуальные пожары с помощью реального оборудования.