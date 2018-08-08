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Регион
Опубликовано 8 августа 2018, 09:51

Пони-рецидивист навалил под ноги Елизавете II, заставив её зажимать нос

Во время визита в Шотландию с королевой Елизаветой II произошёл инцидент, который заставил краснеть всю свиту и подданных Её Величества. При подъезде к воротам шотландского замка Балморал её встречали гвардейцы королевского шотландского полка вместе с трёхлетним пони.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Неожиданно для всех малыш навалил кучу почти что под ноги Её Величества. Гвардейцам стало стыдно, а самой Елизавете пришлось даже зажимать нос пальцами из-за запаха. Однако через несколько секунд она рассмеялась, приговаривая: "Опять двадцать пять".

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В прошлом году этот же пони пытался съесть букет королевы, который она держала в руках в шотландском замке Стерлинг. Она спрятала букет за спину, а животное прогнала прочь.

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Яна Недомолкина
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