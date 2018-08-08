Пони-рецидивист навалил под ноги Елизавете II, заставив её зажимать нос
Во время визита в Шотландию с королевой Елизаветой II произошёл инцидент, который заставил краснеть всю свиту и подданных Её Величества. При подъезде к воротам шотландского замка Балморал её встречали гвардейцы королевского шотландского полка вместе с трёхлетним пони.
Фото: Соцсети
Неожиданно для всех малыш навалил кучу почти что под ноги Её Величества. Гвардейцам стало стыдно, а самой Елизавете пришлось даже зажимать нос пальцами из-за запаха. Однако через несколько секунд она рассмеялась, приговаривая: "Опять двадцать пять".
Фото: Соцсети
В прошлом году этот же пони пытался съесть букет королевы, который она держала в руках в шотландском замке Стерлинг. Она спрятала букет за спину, а животное прогнала прочь.