Пони-рецидивист навалил под ноги Елизавете II, заставив её зажимать нос

Во время визита в Шотландию с королевой Елизаветой II произошёл инцидент, который заставил краснеть всю свиту и подданных Её Величества. При подъезде к воротам шотландского замка Балморал её встречали гвардейцы королевского шотландского полка вместе с трёхлетним пони.

Фото: Соцсети

Неожиданно для всех малыш навалил кучу почти что под ноги Её Величества. Гвардейцам стало стыдно, а самой Елизавете пришлось даже зажимать нос пальцами из-за запаха. Однако через несколько секунд она рассмеялась, приговаривая: "Опять двадцать пять".

Фото: Соцсети