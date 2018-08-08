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Опубликовано 8 августа 2018, 07:57

"Теория большого взрыва" может получить продолжение

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

До этого сообщалось, что актёры не против завершить телевизионный сериал по окончании 12-го сезона.

Президент канала CBS Келли Кал заявил, что компания не исключает продления сериала "Теория большого взрыва" на 13-й сезон. Об этом стало известно в рамках пресс-тура ассоциации телевизионных критиков TCA.

Мы не верим, что это последний год для "Теории". Мы предварительно обсуждаем возобновление шоу с WB

Келли Кал

В 2017 году "Теорию" продлили на 12-й сезон. Один из авторов телешоу Чак Лорри говорил, что не исключает завершения сериала в 2018 году. При этом Джонни Галэки, исполнитель роли Леонарда, считает, что финалом должен стать именно 12-й сезон.

Ранее сообщалось, что с каждым годом сериал становится всё менее выгодным для WB. В связи с этим было принято решение запустить спин-офф "Детство Шелдона".

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Сергей Сурепин
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