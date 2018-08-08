"Теория большого взрыва" может получить продолжение

До этого сообщалось, что актёры не против завершить телевизионный сериал по окончании 12-го сезона.

Президент канала CBS Келли Кал заявил, что компания не исключает продления сериала "Теория большого взрыва" на 13-й сезон. Об этом стало известно в рамках пресс-тура ассоциации телевизионных критиков TCA.

Мы не верим, что это последний год для "Теории". Мы предварительно обсуждаем возобновление шоу с WB Келли Кал

В 2017 году "Теорию" продлили на 12-й сезон. Один из авторов телешоу Чак Лорри говорил, что не исключает завершения сериала в 2018 году. При этом Джонни Галэки, исполнитель роли Леонарда, считает, что финалом должен стать именно 12-й сезон.