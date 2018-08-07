В Черногории скоростной катер сбил туристку из России
Черногория. Фото: Pixabay.com
28-летняя россиянка купалась в заливе в районе дворца Tre Sorelle в посёлке Прчань.
Скоростной катер сбил 28-летнюю Ксению Корзову из России в Которском заливе в Черногории. За рулём судна был местный житель Петар Ковачевич, который уже задержан, сообщает телерадиокомпания RTCG.
По данным СМИ, россиянку госпитализировали с травмами. Точных данных о её состоянии пока нет. Пока известно, что девушку прооперировали.
Первую помощь пострадавшей туристке оказал сбивший её водитель катера. Он вытащил её на берег, вызвал скорую и предпринял необходимые меры. Сотрудники полиции устанавливают сейчас обстоятельства ЧП.