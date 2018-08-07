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Регион
Опубликовано 7 августа 2018, 17:25

В Черногории скоростной катер сбил туристку из России

Черногория. Фото: Pixabay.com

Черногория. Фото: Pixabay.com

28-летняя россиянка купалась в заливе в районе дворца Tre Sorelle в посёлке Прчань.

Скоростной катер сбил 28-летнюю Ксению Корзову из России в Которском заливе в Черногории. За рулём судна был местный житель Петар Ковачевич, который уже задержан, сообщает телерадиокомпания RTCG.

По данным СМИ, россиянку госпитализировали с травмами. Точных данных о её состоянии пока нет. Пока известно, что девушку прооперировали.

Первую помощь пострадавшей туристке оказал сбивший её водитель катера. Он вытащил её на берег, вызвал скорую и предпринял необходимые меры. Сотрудники полиции устанавливают сейчас обстоятельства ЧП.

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Янковская Ольга
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