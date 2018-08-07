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Регион
Опубликовано 7 августа 2018, 19:28

В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на бензин

Фото: &copy;РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

Авторы законопроекта считают, что эта мера позволит защитить автомобилистов от резкого роста расходов на топливо.

Депутаты КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо. Проект закона находится в базе данных нижней палаты парламента.

Предлагается, что с 2019 года правительство сможет устанавливать верхний предел цен на топливо. Авторы считают, что это нововведение защитит потребителей от резкого роста расходов цен на бензин.

Ранее Росстат заявил о снижении цен на бензин впервые с начала 2018 года.

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Никита Никонов
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