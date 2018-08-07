В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на бензин
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Авторы законопроекта считают, что эта мера позволит защитить автомобилистов от резкого роста расходов на топливо.
Депутаты КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо. Проект закона находится в базе данных нижней палаты парламента.
Предлагается, что с 2019 года правительство сможет устанавливать верхний предел цен на топливо. Авторы считают, что это нововведение защитит потребителей от резкого роста расходов цен на бензин.
Ранее Росстат заявил о снижении цен на бензин впервые с начала 2018 года.