В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на бензин

Авторы законопроекта считают, что эта мера позволит защитить автомобилистов от резкого роста расходов на топливо.

Депутаты КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо. Проект закона находится в базе данных нижней палаты парламента.

Предлагается, что с 2019 года правительство сможет устанавливать верхний предел цен на топливо. Авторы считают, что это нововведение защитит потребителей от резкого роста расходов цен на бензин.