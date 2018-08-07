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Регион
Опубликовано 7 августа 2018, 20:45

Кабмин внёс в Госдуму законопроект об упрощённом принятии в гражданство России

Фото &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который в случае принятия наделит президента полномочиями по формированию списка иностранцев, имеющих право стать гражданами РФ в упрощённом порядке.

В кабмине отметили, что это позволит принимать в гражданство России соотечественников, "проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой". Например, таких, где идут вооружённые конфликты или сменяется политический режим.

Законопроект также предусматривает упрощённое получение гражданства для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

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Андрей Григорьев
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