Кабмин внёс в Госдуму законопроект об упрощённом принятии в гражданство России

Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который в случае принятия наделит президента полномочиями по формированию списка иностранцев, имеющих право стать гражданами РФ в упрощённом порядке.

В кабмине отметили, что это позволит принимать в гражданство России соотечественников, "проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой". Например, таких, где идут вооружённые конфликты или сменяется политический режим.