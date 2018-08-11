Новосибирский кошмар. Как ревнивый муж на самолёте протаранил жилой дом

Оглавление Не должен был летать Попытки суицида и развод Застал с другим Последний рейс Что потом ***

"Ревнивый муж на самолёте врезался в жилой дом, где была его жена и родственники" — это не краткое описание фильма-катастрофы, а реальное событие, которое произошло 26 сентября 1976 года в Новосибирске.

23-летний Владимир Серков, пилот самолёта Ан-2, врезался в жилую многоэтажку, где находилось множество людей. Воздушное судно разнесло на куски, из него вылились сотни литров топлива. Вскоре здание вспыхнуло. Чудом из горящей коробки успели выбежать люди. Они перепрыгивали через горящие части самолёта, кто-то выбросил из окна младенца. Ужас, крики, слёзы и один застывший в глазах вопрос: "За что?" Шесть человек погибли. Почему же совсем молодой пилот пошёл на таран многоэтажки?

Не должен был летать

Кадр из фильма "Экипаж"/ Скриншот © L!FE

Владимир Серков считался едва ли не гением — окончив в 1972 году Бугурусланское лётное училище, он получил кресло второго пилота. Вскоре молодой человек женился на девушке Татьяне, с которой познакомился во время учёбы.

Пара в 1973-м перебралась в родной Новосибирск, где Серков устроился в местный авиаотряд. Вскоре у Татьяны и Владимира родился мальчик, Рома. Родители всегда были готовы помочь с ребёнком — новоиспечённые бабушки и дедушки были только рады, когда к ним приносили внука.

Казалось, всё в семье хорошо. И только Владимир знал, что буквально каждый день рискует потерять работу. Проблемы начались ещё в 1971 году, когда у него случился эпилептический припадок. В практическом плане эпилепсия означает с большой долей вероятности списание лётчика. Как ему удавалось скрывать болезнь от медиков, остаётся загадкой до сих пор.

В 1974 году произошла неприятность — на отдыхе он упал с дерева и повредил голову. Однако, как позже рассказывала следователям его супруга, травмы были небольшие — даже к медикам не стали обращаться. Спустя ещё год мужчину вытолкнули из автобуса — не влез на остановке, его буквально сошвырнули со ступеньки. В тот момент транспорт двинулся. Мужчина упал и сильно ударился.

Кадр из фильма "Экипаж"/ Скриншот © L!FE

С тех пор его постоянно преследовали головные боли. К медикам он не пошёл, боясь потерять работу. И тем не менее к 1975 году он стал КВС. Правда, мечтал сменить "кукурузник" на более серьёзный самолёт.

Попытки суицида и развод

Супруга мужчины рассказывала, что в 1975 году совместная жизнь превратилась в ад. Муж постоянно был в плохом настроении, мог сорваться без причин. Несколько раз Татьяна находила его в ванной с порезанными руками. Но раны были неглубокие — перед новым осмотром медиков они успевали зажить.

Кадр из фильма "Экипаж"/ Скриншот © L!FE

Дома начались скандалы, родители супруги, которые были в курсе происходящего, говорили, что пора бы расходиться с таким неуравновешенным избранником. После очередной семейной разборки Таня собрала вещи, взяла сына за руку и ушла. Женщина поселилась у родителей. Все попытки помириться, если они и были, ни к чему не привели, в итоге супруги подали на развод 20 сентября 1976 года. Первое заседание по данному вопросу было запланировано на 30-е число.

Застал с другим

25 сентября Серков был в командировке в Барабинске (Новосибирская область). По возвращении проложил свой маршрут так, чтобы пройти мимо дома родителей жены.

Татьяна в тот момент шла из магазина, столкнулась со знакомым. Позже она вспоминала, что поговорили с приятелем минуты три от силы, а потом подлетел разъярённый супруг. Он не раз приходил, чтобы помириться. Ведь развод мог стоить ему и семьи, и карьеры (ну не поощрялось это в Советском Союзе). А ведь осенью его планировали назначить пилотом крупного пассажирского лайнера, о чём он так мечтал ещё с училища. В ответ Владимир услышал только оскорбления.

Он ударил женщину по лицу — она побежала в свой подъезд, пытаясь скрыться. Но перепалка продолжилась и в подъезде, и позже в квартире, пока в скандал не встряли родители женщины и не выгнали пилота.

— Ждите, я прилечу на крылышках! — бросил мужчина напоследок.

Владимир пришёл к матери с братом в квартиру, что находилась на той же улице, и рассказал о произошедшем. Ушли с братом — посидели в бане, поговорили, вроде успокоился. По крайней мере, так показалось.

Последний рейс

В ночь на 26 сентября Серков спрятал в квартире матери записку, где предупредил, что хочет умереть, забрав с собой на тот свет родных ему людей — жену и сына. Он объяснял в послании, что восстановить отношения уже не сможет, а вчерашний скандал стал последней каплей. Записку женщина прочитала намного позже, когда уже ничего нельзя было изменить.

Кадр из фильма "Экипаж"/ Скриншот © L!FE

У него при себе были необходимые документы (подделка) с открытым временем вылета. Фельдшер, ничего не подозревая, осмотрел пилота, дал "добро". Медику и в голову не могло прийти, что подающий надежды КВС, которого со дня на день ждёт продвижение по службе, мог подделать документы. О семейных проблемах и возможных сопутствующих кошмарах на работе он, конечно, не распространялся.

Пилот прекрасно знал, куда назначены вылеты в этот день, и на все вопросы просто называл первый из стоящих в списке рейсов. В производственно-диспетчерском отделе ему дали судовые бумаги, на стоянке — ключи. Его все знали в лицо, знали как улыбчивого доброго парня. А то, что приехал на несколько часов раньше, чем было нужно… ну, видимо, необходимость.

Тем временем он сел в самолёт, развернулся и, не спрашивая ни у кого разрешения, поднялся в воздух (воздушные суда мог выпустить только диспетчер). С Серковым стали связываться, пытаясь выяснить обстановку.

— Где вы находитесь? — Над затоном нахожусь. — А вы куда пошли? — … (тишина).

Спустя три минуты, что для авиации просто огромное время, он вышел на связь.

Фото © Wikimedia Commons

— Ищите меня по улице Степная, 43/1. Прощайте, моя фамилия Серков.

Около 10 минут он кружил над городом, после чего направил самолёт прямо в жилую многоэтажку. Целился в квартиру на третьем этаже, где была жена и ребёнок.

Что потом

Самолёт пробил двухметровую дыру в стене, после чего загорелся. Мгновенно вспыхнули и почти 800 литров топлива, которые вылились из разрушенного Ан-2. В подъезде поднялся запах гари.

Люди повыскакивали из квартир кто в чём был. Выбегали что было сил. Буквально через пять минут на месте были пожарные. Но даже этого короткого промежутка хватило, чтобы в доме началась паника.

Фото © Wikimedia Commons

— Мои пожилая мама и сестра прыгали с пятого этажа, их ловили на одеяла. Детей, чтобы спасти, выбрасывали в окна пятого этажа, внизу их тоже ловили люди из соседних домов, — вспоминала Зоя Юрова, очевидица тех событий.

Каким чудом в тот момент не оказалось ни Татьяны, ни Ромы, ни родителей женщины — остаётся только гадать. Новосибирские СМИ в последние годы полагают, что тесть ждал от зятя какого-то неадекватного поведения и вскоре после скандала увёл всех переночевать к знакомым.

Сгорели заживо те, кто находился в 12-й квартире, на которую пришёлся основной удар. Это два брата Тяпкиных — шестилетний Олег и четырёхлетний Саша. Их тётя Галина Дегтярёва привела в гости к своей маме.

— В 10-й квартире сильные ожоги получили мама с сыном — Рита и Егор. Её муж и полугодовалая дочь выжили. Мы потом с Ритой и Егоркой вместе лежали в больнице в одной палате, но они умерли, — вспоминала Зоя Юрова.

Сам пилот погиб на месте. Ранения разной степени тяжести получили 11 человек.

Фото © Wikimedia Commons

***

В Советском Союзе об этой трагедии не писали — было запрещено. Само дело засекретили. Только в 2000-х стали известны выводы экспертов: причиной трагедии стала "нервно-психическая неуравновешенность КВС Серкова, обусловленная конфликтом в семье и скрываемым заболеванием нервной системы".

Кроме того, авиакатастрофа произошла из-за неудовлетворительной работы командно-руководящего состава Новосибирского авиапредприятия по изучению у подчинённых морально-волевых качеств, их поведения в быту, а также наклонностей и обстановки в семье. Среди личного состава работа "на повышение бдительности" также велась слабо. Медики недостаточно изучили психические и физические особенности лётного состава. Эксперты также отметили, что пилоту практически никто не пытался помешать.

Что касается дома, его собрали буквально по кусочкам.