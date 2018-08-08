Названа дата выхода финального сезона "Карточного домика"

Заключительный сезон станет самым коротким за всё время существования популярного сериала.

Онлайн-кинотеатр Netflix назвал дату выхода шестого, финального сезона "Карточного домика". Все 8 эпизодов выйдут 2 ноября.

Заключительные эпизоды посвящены будут Клэр Андервуд (Робин Райт). Ранее она заняла пост президента США после ухода своего мужа в отставку.

Напомним, Кевина Спейси, сыгравшего Фрэнка Андервуда в предыдущих сезонах, уволили из сериала после обвинений в сексуальных домогательствах. В будущих эпизодах его персонаж не появится.