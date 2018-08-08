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Регион
Опубликовано 8 августа 2018, 09:03

Сериал "Звёздные войны" будет стоить дороже "Игры престолов"

Фото: &copy; Disney

Фото: © Disney

Компании Walt Disney и Lucasfilm готовы инвестировать круглую сумму в создание первого сериала по культовой космической саге.

Производственный бюджет 10-серийного проекта Джона Фавро уже оценивается в 100 миллионов долларов. Таким образом, сериал "Звёздные войны" станет одним из самых дорогих шоу на современном телевидении.

Сообщается, что стоимость его эпизодов превысит стоимость серий "Игры престолов" и "Очень странных дел". Сюжет будущего сериала пока держится в секрете. Известно, что действие шоу будет происходить через 7 лет после событий "Возвращения джедая" и до событий "Пробуждения силы".

Напомним, ранее Фавро работал над проектами во вселенной "Звёздные войны". Он принимал участие в создании мультсериала "Война клонов", а также озвучивал одного из персонажей в фильме "Хан Соло".

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Сергей Сурепин
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