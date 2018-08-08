Сериал "Звёздные войны" будет стоить дороже "Игры престолов"

Компании Walt Disney и Lucasfilm готовы инвестировать круглую сумму в создание первого сериала по культовой космической саге.

Производственный бюджет 10-серийного проекта Джона Фавро уже оценивается в 100 миллионов долларов. Таким образом, сериал "Звёздные войны" станет одним из самых дорогих шоу на современном телевидении.

Сообщается, что стоимость его эпизодов превысит стоимость серий "Игры престолов" и "Очень странных дел". Сюжет будущего сериала пока держится в секрете. Известно, что действие шоу будет происходить через 7 лет после событий "Возвращения джедая" и до событий "Пробуждения силы".