В Госдуме призвали отказаться от школьных домашних заданий в пользу прогулок

По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выразил мнение, что школьные домашние задания не нужны. Взамен депутат предлагает детям проводить больше времени на свежем воздухе. Об этом сообщает агентство "Москва".

— В школах во всём мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет. Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь, — заявил Чернышов.

По словам парламентария, из-за большой нагрузки у некоторых школьников появляется апатия к учёбе. Депутат считает, что вместо этого дети могли бы найти время для игры в футбол или прогулок на свежем воздухе. Кроме того, по мнению Чернышова, чрезмерная загруженность негативно сказывается на здоровье учеников.