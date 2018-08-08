Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 августа 2018, 11:43

В Госдуме призвали отказаться от школьных домашних заданий в пользу прогулок

Фото&nbsp;&copy; Pixabay

Фото © Pixabay

По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выразил мнение, что школьные домашние задания не нужны. Взамен депутат предлагает детям проводить больше времени на свежем воздухе. Об этом сообщает агентство "Москва".

— В школах во всём мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет. Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь, — заявил Чернышов.

По словам парламентария, из-за большой нагрузки у некоторых школьников появляется апатия к учёбе. Депутат считает, что вместо этого дети могли бы найти время для игры в футбол или прогулок на свежем воздухе. Кроме того, по мнению Чернышова, чрезмерная загруженность негативно сказывается на здоровье учеников.

Ранее стало известно, когда начнётся учебный год для московских школьников.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Госдума
  • Дети
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar