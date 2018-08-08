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Регион
Опубликовано 8 августа 2018, 09:41

"Реал" рекламирует новую форму с помощью вымышленного футболиста из игры

Фото &copy;&nbsp;Real Madrid CF

Фото © Real Madrid CF

Футбольный клуб представил коралловую форму. Теперь все геймеры будут болеть за "Реал".

Компания Adidas и футбольный клуб "Реал" показали третий комплект формы испанской команды на сезон 2018/2019. Новая форма выполнена в коралловой гамме.

Немецкий бренд уже начал рекламировать новую форму в своём "инстаграме". В качестве модели компания использует Алекса Хантера — это вымышленный футболист, который доступен только в игре FIFA, симуляторе футбола. За этого персонажа можно играть в режиме "История". Впервые футболист появился в игре FIFA 17.

Напомним, что стандартный домашний комплект "Реала" выполнен в белом цвете, а гостевой — в чёрном. Первую игру мадридский клуб сыграет 15 августа против "Атлетико" — это будет матч за Суперкубок Европы.

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Сергей Сурепин
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