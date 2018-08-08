"Реал" рекламирует новую форму с помощью вымышленного футболиста из игры

Футбольный клуб представил коралловую форму. Теперь все геймеры будут болеть за "Реал".

Компания Adidas и футбольный клуб "Реал" показали третий комплект формы испанской команды на сезон 2018/2019. Новая форма выполнена в коралловой гамме.

Немецкий бренд уже начал рекламировать новую форму в своём "инстаграме". В качестве модели компания использует Алекса Хантера — это вымышленный футболист, который доступен только в игре FIFA, симуляторе футбола. За этого персонажа можно играть в режиме "История". Впервые футболист появился в игре FIFA 17.