"Реал" рекламирует новую форму с помощью вымышленного футболиста из игры
Фото © Real Madrid CF
Футбольный клуб представил коралловую форму. Теперь все геймеры будут болеть за "Реал".
Компания Adidas и футбольный клуб "Реал" показали третий комплект формы испанской команды на сезон 2018/2019. Новая форма выполнена в коралловой гамме.
August 7, 2018
Немецкий бренд уже начал рекламировать новую форму в своём "инстаграме". В качестве модели компания использует Алекса Хантера — это вымышленный футболист, который доступен только в игре FIFA, симуляторе футбола. За этого персонажа можно играть в режиме "История". Впервые футболист появился в игре FIFA 17.
Напомним, что стандартный домашний комплект "Реала" выполнен в белом цвете, а гостевой — в чёрном. Первую игру мадридский клуб сыграет 15 августа против "Атлетико" — это будет матч за Суперкубок Европы.