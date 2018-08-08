Pokemon Go получит новый режим в конце 2018 года

Разработчики продолжают всячески улучшать систему общения между мобильными геймерами.

Глава европейского маркетингового отдела Niantic Энн Буттенмюллер заявила, что компания продолжает работать над PvP-режимом для Pokemon Go. Он будет доступен геймерам уже в конце 2018 года.

В частности, разработчики хотят сделать так, чтобы пользователи могли обмениваться покемонами. Не так давно в игре появилась возможность делать подписи для пользователей из списка друзей, что позволит лучше ориентироваться среди геймеров.