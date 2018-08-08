Кузнецова призвала оказать психологическую помощь сёстрам-убийцам

Трём сестрам Хачатурян, убившим своего отца-тирана, необходимо оказать психологическую помощь, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Очень важно, чтобы сейчас было оказано и психологическое сопровождение этим девушкам, потому что состояние, в котором они сейчас находятся... мы можем только представить, что сейчас происходит, — сказала омбудсмен в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее Кузнецова собиралась обращаться в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство дало правовую оценку действиям органов опеки и школы, где учились сёстры.