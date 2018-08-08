Кузнецова призвала оказать психологическую помощь сёстрам-убийцам
Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Трём сестрам Хачатурян, убившим своего отца-тирана, необходимо оказать психологическую помощь, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
— Очень важно, чтобы сейчас было оказано и психологическое сопровождение этим девушкам, потому что состояние, в котором они сейчас находятся... мы можем только представить, что сейчас происходит, — сказала омбудсмен в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее Кузнецова собиралась обращаться в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство дало правовую оценку действиям органов опеки и школы, где учились сёстры.
Как уже сообщал Лайф, три сестры 17, 18 и 19 лет убили 57-летнего отца. На допросе девушки признали вину и пояснили, что расправились с ним из-за постоянных издевательств. Все три сестры арестованы.