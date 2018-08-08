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Регион
Опубликовано 8 августа 2018, 12:41

Новый фильм с Крисом Прэттом отложили на неопределённый срок

Фото: &copy;&nbsp;Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Картину о профессиональном убийце с расстройством личности, как оказалось, хотели отменить ещё с марта.

В Сети появилась информация о том, что кинокомпания Universal убрала из графика релизов фильм "Ковбой ниндзя викинг". Он должен был выйти 28 июня 2019 года.

Фильм находился на стадии предпродакшена. В начале августа к Крису Прэтту присоединилась актриса Приянка Чопра ("База Куантико"). Съёмки планировали начать уже в сентябре 2018 года.

Сейчас у фильма наблюдаются проблемы со сценарием. Слухи о закрытии проекта ходили ещё с марта. По заявлению Universal, фильм всё ещё находится в производстве — скоро он получит новую дату премьеры.

Напомним, режиссёром была назначена Мишель Макларен, постановщица сериалов "Во все тяжкие" и "Игра престолов". Сценарий к фильму написали Дэн Мазо ("Гнев титанов") и Райан Ингл ("Рэмпейдж"). Крис Пратт не только играет главную роль, но и выступает одним из продюсеров.

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Сергей Сурепин
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