Новый фильм с Крисом Прэттом отложили на неопределённый срок

Картину о профессиональном убийце с расстройством личности, как оказалось, хотели отменить ещё с марта.

В Сети появилась информация о том, что кинокомпания Universal убрала из графика релизов фильм "Ковбой ниндзя викинг". Он должен был выйти 28 июня 2019 года.

Фильм находился на стадии предпродакшена. В начале августа к Крису Прэтту присоединилась актриса Приянка Чопра ("База Куантико"). Съёмки планировали начать уже в сентябре 2018 года.

Сейчас у фильма наблюдаются проблемы со сценарием. Слухи о закрытии проекта ходили ещё с марта. По заявлению Universal, фильм всё ещё находится в производстве — скоро он получит новую дату премьеры.