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Регион
Опубликовано 8 августа 2018, 19:00

Российских туристов не испугали пожары и жара в Европе

Фото: &copy; Shutterstock Inc

Фото: © Shutterstock Inc

Чрезвычайные происшествия в странах Европы обходят россиян стороной, так как туристы селятся далеко от них.

Российские туристы не выражают беспокойства из-за жары и пожаров в европейских странах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора Альянса туристических агентств (АТА) Наталью Осипову.

— Никаких аннуляций приобретённых туров в связи с тем, что в европейских странах стоит необычно жаркая погода, пока не было, — сказала Осипова.

Напомним, что в Испании, Португалии, Италии и Греции в последнее время наблюдается устойчивая высокая температура, которая привела к лесным и торфяным пожарам.

По словам Осиповой, все чрезвычайные происшествия в европейских странах происходят далеко от мест базирования российских туристов.

Ранее были названы страны, где россияне отдыхают дольше всего.

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Никита Никонов
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