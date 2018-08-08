Российских туристов не испугали пожары и жара в Европе

Чрезвычайные происшествия в странах Европы обходят россиян стороной, так как туристы селятся далеко от них.

Российские туристы не выражают беспокойства из-за жары и пожаров в европейских странах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора Альянса туристических агентств (АТА) Наталью Осипову.

— Никаких аннуляций приобретённых туров в связи с тем, что в европейских странах стоит необычно жаркая погода, пока не было, — сказала Осипова.

Напомним, что в Испании, Португалии, Италии и Греции в последнее время наблюдается устойчивая высокая температура, которая привела к лесным и торфяным пожарам.

По словам Осиповой, все чрезвычайные происшествия в европейских странах происходят далеко от мест базирования российских туристов.