Госпитализирован руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" Бурсин

Супруга уточнила, что ей неизвестно, что случилось с мужем и в каком состоянии он сейчас находится.

Руководитель тушения пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности, госпитализирован из следственного изолятора. Об этом сообщила его жена Татьяна Бурсина.

— Вчера его должны были везти на экспертизу, — приводит её слова ТАСС. — Адвокат мне сообщил, что Андрей доставлен в больницу с перебинтованной рукой.

Супруга Бурсина уточнила, что ей неизвестно, что случилось с мужем и в каком состоянии он сейчас находится.