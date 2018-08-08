Госпитализирован руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" Бурсин
Андрей Бурсин. Фото: ©РИА Новости
Супруга уточнила, что ей неизвестно, что случилось с мужем и в каком состоянии он сейчас находится.
Руководитель тушения пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности, госпитализирован из следственного изолятора. Об этом сообщила его жена Татьяна Бурсина.
— Вчера его должны были везти на экспертизу, — приводит её слова ТАСС. — Адвокат мне сообщил, что Андрей доставлен в больницу с перебинтованной рукой.
Супруга Бурсина уточнила, что ей неизвестно, что случилось с мужем и в каком состоянии он сейчас находится.
Напомним, по версии следствия, во время организации тушения ТЦ в Кемерове Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности". В том пожаре погибло 60 человек, большинство жертв — дети. Как ранее писал Лайф, руководителю тушения был продлён арест до 7 сентября.