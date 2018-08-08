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Регион
Опубликовано 8 августа 2018, 20:10

Госпитализирован руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" Бурсин

Андрей Бурсин. Фото: &copy;РИА Новости

Андрей Бурсин. Фото: ©РИА Новости

Супруга уточнила, что ей неизвестно, что случилось с мужем и в каком состоянии он сейчас находится.

Руководитель тушения пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности, госпитализирован из следственного изолятора. Об этом сообщила его жена Татьяна Бурсина.

— Вчера его должны были везти на экспертизу, — приводит её слова ТАСС. — Адвокат мне сообщил, что Андрей доставлен в больницу с перебинтованной рукой.

Супруга Бурсина уточнила, что ей неизвестно, что случилось с мужем и в каком состоянии он сейчас находится.

Напомним, по версии следствия, во время организации тушения ТЦ в Кемерове Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности". В том пожаре погибло 60 человек, большинство жертв — дети. Как ранее писал Лайф, руководителю тушения был продлён арест до 7 сентября.

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Майя Селезнёва
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