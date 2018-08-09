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Опубликовано 9 августа 2018, 08:43

Игры для взрослых пропали из поиска Steam

Фото &copy; VK/Steam

Фото © VK/Steam

Предполагается, что это произошло из-за ошибки, которая возникла в результате последнего обновления.

Создатель игры для взрослых Boobs Saga пожаловался, что поиск Steam теперь работает с ошибками. Это произошло после того, как разработчики выпустили обновление настроек предпочтений.

Таким образом, сейчас сервис не показывает в поиске игры с откровенным контентом. Несмотря на это, страницы проектов до сих пор доступны, но только непосредственно по прямой ссылке.

Напомним, ранее студия Valve приостановила модерацию игр, которые содержат откровенный контент. Раньше этот процесс занимал несколько дней, но теперь разработчикам приходится ждать сильно дольше. В Valve ситуацию пока не комментируют.

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Сергей Сурепин
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