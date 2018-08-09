Игры для взрослых пропали из поиска Steam

Предполагается, что это произошло из-за ошибки, которая возникла в результате последнего обновления.

Создатель игры для взрослых Boobs Saga пожаловался, что поиск Steam теперь работает с ошибками. Это произошло после того, как разработчики выпустили обновление настроек предпочтений.

Таким образом, сейчас сервис не показывает в поиске игры с откровенным контентом. Несмотря на это, страницы проектов до сих пор доступны, но только непосредственно по прямой ссылке.