С глаз долой. В Госдуме предлагают закрыть полки с алкоголем в магазинах
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
В Госдуме РФ предлагают запретить продажу алкоголя в магазинах на открытых полках и, как в случае с сигаретами, поместить спиртное либо в отдельные залы, либо на закрытые прилавки.
С инициативой выступает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, он собирается поднять вопрос в начале осенней сессии.
— В России от употребления спиртного ежегодно умирают сотни тысяч человек. И одна из причин такого положения — доступность алкоголя. Вот вы заходите со своим маленьким ребёнком в магазин купить ему, скажем, шоколадку. Видите холодильник с пивом — и в дополнение к шоколаду для малыша покупаете пиво для себя. Мало того что себе вред наносите, так ещё и ребёнку пример показываете, — цитирует парламентария РИА "Новости".
По его мнению, продажа алкоголя в специальных зонах не повлияет на бизнес малых и средних предпринимателей.