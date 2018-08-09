С глаз долой. В Госдуме предлагают закрыть полки с алкоголем в магазинах

В Госдуме РФ предлагают запретить продажу алкоголя в магазинах на открытых полках и, как в случае с сигаретами, поместить спиртное либо в отдельные залы, либо на закрытые прилавки.

— В России от употребления спиртного ежегодно умирают сотни тысяч человек. И одна из причин такого положения — доступность алкоголя. Вот вы заходите со своим маленьким ребёнком в магазин купить ему, скажем, шоколадку. Видите холодильник с пивом — и в дополнение к шоколаду для малыша покупаете пиво для себя. Мало того что себе вред наносите, так ещё и ребёнку пример показываете, — цитирует парламентария РИА "Новости".