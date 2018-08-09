Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 августа 2018, 06:56

Австралийская медсестра стала второй женщиной в истории, поднявшей "Камни Динни"

Фото &copy; Instagram/leigh.hollandkeen

Фото © Instagram/leigh.hollandkeen

За 65-летнюю историю два известных шотландских валуна смогли поднять 90 мужчин и ещё одна женщина.

Жительница Австралии, 29-летняя Ли Холланд-Кин, стала второй женщиной в истории, которой удалось поднять шотландские "Камни Динни", сообщает 7Sport.

Камни названы в память о силаче Дональде Динни, который в 1860 году пронёс их через мост в Абердиншире. С момента их повторного обнаружения в 1953 году камни удавалось поднять лишь 90 мужчинам и двум женщинам, одной из которых стала Холланд-Кин.

К состязанию австралийка готовилась целый год после неудачи в прошлом году. Её отчиму удавалось поднять камни дважды — в 2009 и 2017 годах.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Шотландия
  • рекорды
  • В мире
  • пауэрлифтинг
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar