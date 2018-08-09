Австралийская медсестра стала второй женщиной в истории, поднявшей "Камни Динни"
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За 65-летнюю историю два известных шотландских валуна смогли поднять 90 мужчин и ещё одна женщина.
Жительница Австралии, 29-летняя Ли Холланд-Кин, стала второй женщиной в истории, которой удалось поднять шотландские "Камни Динни", сообщает 7Sport.
Камни названы в память о силаче Дональде Динни, который в 1860 году пронёс их через мост в Абердиншире. С момента их повторного обнаружения в 1953 году камни удавалось поднять лишь 90 мужчинам и двум женщинам, одной из которых стала Холланд-Кин.
К состязанию австралийка готовилась целый год после неудачи в прошлом году. Её отчиму удавалось поднять камни дважды — в 2009 и 2017 годах.