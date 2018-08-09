Австралийская медсестра стала второй женщиной в истории, поднявшей "Камни Динни"

Камни названы в память о силаче Дональде Динни, который в 1860 году пронёс их через мост в Абердиншире. С момента их повторного обнаружения в 1953 году камни удавалось поднять лишь 90 мужчинам и двум женщинам, одной из которых стала Холланд-Кин.