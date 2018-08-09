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Регион
Опубликовано 9 августа 2018, 07:08

СМИ узнали о попытке суицида руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

Андрей Бурсин. Фото: &copy;РИА Новости/Ольга Климова

Андрей Бурсин. Фото: ©РИА Новости/Ольга Климова

Андрей Бурсин сейчас находится в больнице, информации о состоянии пожарного нет.

Руководитель тушения пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин, находящийся под следствием, пытался покончить с собой в СИЗО, об этом стало известно ТАСС.

По данным источника агентства, у мужчины произошёл нервный срыв и после попытки суицида его доставили в больницу.

Накануне стало известно о госпитализации Бурсина из следственного изолятора. При этом близкие обвиняемого не знают ничего о его состоянии.

По версии следствия, во время организации тушения ТЦ в Кемерове Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности". В том пожаре погибло 60 человек.

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Александра Вишнякова
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