СМИ узнали о попытке суицида руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

Андрей Бурсин сейчас находится в больнице, информации о состоянии пожарного нет.

Руководитель тушения пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин, находящийся под следствием, пытался покончить с собой в СИЗО, об этом стало известно ТАСС.

По данным источника агентства, у мужчины произошёл нервный срыв и после попытки суицида его доставили в больницу.

Накануне стало известно о госпитализации Бурсина из следственного изолятора. При этом близкие обвиняемого не знают ничего о его состоянии.