СМИ узнали о попытке суицида руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
Андрей Бурсин. Фото: ©РИА Новости/Ольга Климова
Андрей Бурсин сейчас находится в больнице, информации о состоянии пожарного нет.
Руководитель тушения пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин, находящийся под следствием, пытался покончить с собой в СИЗО, об этом стало известно ТАСС.
По данным источника агентства, у мужчины произошёл нервный срыв и после попытки суицида его доставили в больницу.
Накануне стало известно о госпитализации Бурсина из следственного изолятора. При этом близкие обвиняемого не знают ничего о его состоянии.
По версии следствия, во время организации тушения ТЦ в Кемерове Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности". В том пожаре погибло 60 человек.