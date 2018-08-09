Бывшего главу МЧС Кузбасса оставили под арестом по делу "Зимней вишни"
Александр Мамонтов. Фото: © РИА Новости / Александр Патрин
Александр Мамонтов, который обвиняется в халатности и растрате, будет находиться под стражей до 25 сентября.
Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов оставлен под арестом по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Кемеровский облсуд не стал удовлетворять жалобу защиты бывшего пожарного на заключение под стражу.
— Постановление Центрального районного суда города Кемерова <…> в отношении Мамонтова Александра Сергеевича оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — объявил судья Евгений Колчанов.
Таким образом, Мамонтов будет находиться под арестом до 25 сентября. Его обвиняют в халатности и растрате бюджетных средств МЧС на 1,8 млн рублей.