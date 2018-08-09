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Регион
Опубликовано 9 августа 2018, 09:41

Бывшего главу МЧС Кузбасса оставили под арестом по делу "Зимней вишни"

Александр Мамонтов.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости / Александр Патрин

Александр Мамонтов. Фото: © РИА Новости / Александр Патрин

Александр Мамонтов, который обвиняется в халатности и растрате, будет находиться под стражей до 25 сентября.

Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов оставлен под арестом по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Кемеровский облсуд не стал удовлетворять жалобу защиты бывшего пожарного на заключение под стражу.

— Постановление Центрального районного суда города Кемерова <…> в отношении Мамонтова Александра Сергеевича оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — объявил судья Евгений Колчанов.

Таким образом, Мамонтов будет находиться под арестом до 25 сентября. Его обвиняют в халатности и растрате бюджетных средств МЧС на 1,8 млн рублей.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. В результате возгорания погибло 60 человек. Как сообщалось, на противопожарной системе здания сэкономили более семи миллионов рублей.

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Янковская Ольга
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