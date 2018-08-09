Disney заплатит 10 миллионов долларов за увольнение Джеймса Ганна

Режиссёр получит свой гонорар за "Стражей Галактики 3" даже в том случае, если он не будет снимать этот фильм.

Стало известно о том, что сразу же несколько студий Голливуда хотят нанять на работу Джеймса Ганна, режиссёра "Стражей Галактики", которого Disney отстранила от работы после нахождения сообщений в "Твиттере" 10-летней давности, которые содержали шутки про СПИД. Топ-менеджер конкурирующей компании на условиях анонимности рассказал изданию THR, что без раздумий подписал бы контракт с режиссёром.

Другие студии пока не предлагают Ганну работу официально. Дело в том, что его контракт с Disney всё ещё действует. На текущий момент режиссёр ведёт переговоры по поводу своего ухода с должности.