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Регион
Опубликовано 9 августа 2018, 09:03

Disney заплатит 10 миллионов долларов за увольнение Джеймса Ганна

Фото &copy; Chris Pizzello/Invision/AP

Фото © Chris Pizzello/Invision/AP

Режиссёр получит свой гонорар за "Стражей Галактики 3" даже в том случае, если он не будет снимать этот фильм.

Стало известно о том, что сразу же несколько студий Голливуда хотят нанять на работу Джеймса Ганна, режиссёра "Стражей Галактики", которого Disney отстранила от работы после нахождения сообщений в "Твиттере" 10-летней давности, которые содержали шутки про СПИД. Топ-менеджер конкурирующей компании на условиях анонимности рассказал изданию THR, что без раздумий подписал бы контракт с режиссёром.

Другие студии пока не предлагают Ганну работу официально. Дело в том, что его контракт с Disney всё ещё действует. На текущий момент режиссёр ведёт переговоры по поводу своего ухода с должности.

Также стало известно, что Disney поставила себя в неудобное положение в истории с Ганном. Дело в том, что контракт режиссёра предполагает выплату гонорара за "Стражей Галактики 3" даже в том случае, если фильм не будет снят по не зависящим от него причинам. Таким образом, при увольнении Ганн получит 7–10 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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