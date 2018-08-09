Слуцкий допустил применение закона о контрсанкциях в ответ на давление США
Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Депутат отметил, что это прерогатива исполнительной власти и в нынешних условиях возможен "адекватный ответ".
Россия может задействовать закон о контрсанкциях в ответ на новые ограничения, которые Соединённые Штаты намерены применить в отношении России в этом месяце из-за дела об отравлении Скрипалей. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
— Что касается возможной реакции России, это традиционно прерогатива исполнительной власти. Уверен, что при таком развитии событий будет дан адекватный ответ, — сказал он.
Он добавил, что законодатели выполнили свою часть работы, приняв в весенней сессии закон о контрсанкциях.
Напомним, 8 августа Госдеп США объявил, что новые санкции против России вступят в силу предположительно 22 августа. Эти ограничительные меры связаны с так называемым делом Скрипалей, в причастности к которому Лондон и Вашингтон обвиняют Москву, при этом не приводя доказательств. Также Вашингтон не исключил принятие второго пакета санкций.