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Опубликовано 9 августа 2018, 09:37

Названа актриса, которая сыграет Бэтвумен в сериалах

Фото:&nbsp;&copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

Персонажа сыграет Руби Роуз. Звезда "Джона Уика 2" впервые появится в образе супергероя в кроссовере сериалов DC.

Канал The CW нашёл актрису на роль Кэтрин Кейн (Бэтвумен). Её сыграет Руби Роуз. Ранее актриса появлялась в сериале "Оранжевый — хит сезона" и в фильме "Джон Уик 2".

Впервые в образе супергероя Роуз появится в ежегодном декабрьском кроссовере сериалов The CW — "Стрелы", "Флэша", "Супергёрл" и "Легенд завтрашнего дня". Также канал планирует запустить отдельный сериал, посвящённый Бэтвумен.

Сценарий к пилотному эпизоду напишет Каролайн Дрис ("Смоллвилль" и "Дневники вампира"). Если сериал запустят в производство, то показ первого сезона начнётся в 2019 году.

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Сергей Сурепин
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