Названа актриса, которая сыграет Бэтвумен в сериалах

Персонажа сыграет Руби Роуз. Звезда "Джона Уика 2" впервые появится в образе супергероя в кроссовере сериалов DC.

Канал The CW нашёл актрису на роль Кэтрин Кейн (Бэтвумен). Её сыграет Руби Роуз. Ранее актриса появлялась в сериале "Оранжевый — хит сезона" и в фильме "Джон Уик 2".

Впервые в образе супергероя Роуз появится в ежегодном декабрьском кроссовере сериалов The CW — "Стрелы", "Флэша", "Супергёрл" и "Легенд завтрашнего дня". Также канал планирует запустить отдельный сериал, посвящённый Бэтвумен.