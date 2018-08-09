Жив, к постели не прикован. Москалькова показала свежие фото Сенцова

Сделать снимки попросила украинский омбудсмен, чтобы убедиться, что он может передвигаться сам.

Осуждённый за терроризм режиссёр Олег Сенцов не прикован к постели и может передвигаться сам. Об этом заявили в аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Там опубликовали свежие фотографии Сенцова, снятые ФСИН по просьбе омбудсмена.

В пресс-службе уполномоченной рассказали, что Татьяна Москалькова ранее провела телефонный разговор со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой и та просила показать фотографии, подтверждающие, что Сенцов "жив, не прикован к постели и может самостоятельно передвигаться".

Олег Сенцов. Фото: Уполномоченный по правам человека в РФ

Также омбудсмен Украины попросила о переводе Сенцова в специализированную больницу Киева или Москвы.

Эти же фото вскоре разместила на своей странице и Денисова. Комментируя их, она отметила, что, согласно полученной информации, Сенцов активен.

— Только что от уполномоченного России поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активен, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное, — отметила украинский омбудсмен.