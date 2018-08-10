Marvel просит Disney вернуть Ганну режиссёрское кресло "Стражей Галактики — 3"

Согласно опубликованной информации, киностудия Marvel хочет как можно быстрее начать съёмки фильма.

Компания Marvel просит Disney найти компромисс в ситуации, которая произошла с Джеймсом Ганном. Дело в том, что режиссёра "Стражей Галактики — 3" отстранили от работы после того, как обнаружили его твиты 10-летней давности, где он шутил про СПИД.

Решение об увольнении принимала компания Disney. Из-за этого сейчас Marvel не может начать съёмки фильма. Студия предлагает продолжить работать с Ганном, так как авторы ленты хотят выпустить её в срок, а смена режиссёра может повредить финал трилогии, что разочарует фанатов и скажется на кассовых сборах.