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Опубликовано 10 августа 2018, 08:20

Marvel просит Disney вернуть Ганну режиссёрское кресло "Стражей Галактики — 3"

Фото: &copy; Flickr/Anthony Quintano

Фото: © Flickr/Anthony Quintano

Согласно опубликованной информации, киностудия Marvel хочет как можно быстрее начать съёмки фильма.

Компания Marvel просит Disney найти компромисс в ситуации, которая произошла с Джеймсом Ганном. Дело в том, что режиссёра "Стражей Галактики — 3" отстранили от работы после того, как обнаружили его твиты 10-летней давности, где он шутил про СПИД.

Решение об увольнении принимала компания Disney. Из-за этого сейчас Marvel не может начать съёмки фильма. Студия предлагает продолжить работать с Ганном, так как авторы ленты хотят выпустить её в срок, а смена режиссёра может повредить финал трилогии, что разочарует фанатов и скажется на кассовых сборах.

Напомним, съёмки фильма "Стражи Галактики — 3" запланированы на осень 2018 года. Пока Ганну не нашли замену.

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Сергей Сурепин
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