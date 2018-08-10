Режиссёр "Варкрафта" снимет сериал про международный заговор

Многосерийный проект "Убийственные намерения" основан на одноимённом романе Тони Кента.

Постановщик фильма "Варкрафт" Дункан Джонс займёт режиссёрское кресло сериала "Убийственные намерения". Шоу основано на романе Тони Кента, который лично поработает над адаптацией первоисточника совместно с группой сценаристов.

Джонс будет продюсировать проект через свою кинокомпанию Liberty Films. Фирма купила права на экранизацию романа ещё до того, как книгу начали официально продавать. Джонс уверен, что благодаря многосерийности получится показать постепенное развитие персонажей, не ограничиваясь 2 часами хронометража одного фильма.

Что же касается самого романа, то он рассказывает о сотруднике разведслужб Джо Демпси, адвокате Майкле Девлине и журналистке Саре Труман. В результате неудачного покушения в сердце Лондона они оказываются втянуты в международный заговор, способный навсегда изменить современный мир. Чтобы выжить и раскрыть заговорщиков, Демпси, Девлин и Труман вынуждены работать сообща.