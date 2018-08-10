Disney запустит "убийцу Netflix" в конце 2019 года
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Разработчики обещают, что стоимость подписки будет меньше, чем у конкурирующих стриминговых сервисов.
Исполнительный директор Disney Боб Айгер сообщил, что компания запустит собственную стриминговую площадку уже в конце 2019 года. По словам Айгера, на старте в сервисе появятся все новые фильмы компании.
Помимо этого в библиотеке сервиса будут доступны оригинальные фильмы. Среди них ремейк "Леди и Бродяги" и комедия "Ноэль" с Анной Кендрик в главной роли. Также на площадке Disney доступны будут "Мстители" и "Капитан Марвел".
Также Айгер заявил, что Disney планирует начать производство сериалов. В частности, нас ждут шоу по франшизам "Классный мюзикл" и "Корпорация монстров". Производством контента для нового сервиса будут заниматься студии Pixar, Marvel, Lucasfilm и Fox.