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Регион
Опубликовано 10 августа 2018, 10:49

Disney запустит "убийцу Netflix" в конце 2019 года

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Ng Han Guan

Фото: © AP Photo/Ng Han Guan

Разработчики обещают, что стоимость подписки будет меньше, чем у конкурирующих стриминговых сервисов.

Исполнительный директор Disney Боб Айгер сообщил, что компания запустит собственную стриминговую площадку уже в конце 2019 года. По словам Айгера, на старте в сервисе появятся все новые фильмы компании.

Помимо этого в библиотеке сервиса будут доступны оригинальные фильмы. Среди них ремейк "Леди и Бродяги" и комедия "Ноэль" с Анной Кендрик в главной роли. Также на площадке Disney доступны будут "Мстители" и "Капитан Марвел".

Также Айгер заявил, что Disney планирует начать производство сериалов. В частности, нас ждут шоу по франшизам "Классный мюзикл" и "Корпорация монстров". Производством контента для нового сервиса будут заниматься студии Pixar, Marvel, Lucasfilm и Fox.

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Сергей Сурепин
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