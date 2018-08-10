Disney запустит "убийцу Netflix" в конце 2019 года

Разработчики обещают, что стоимость подписки будет меньше, чем у конкурирующих стриминговых сервисов.

Исполнительный директор Disney Боб Айгер сообщил, что компания запустит собственную стриминговую площадку уже в конце 2019 года. По словам Айгера, на старте в сервисе появятся все новые фильмы компании.

Помимо этого в библиотеке сервиса будут доступны оригинальные фильмы. Среди них ремейк "Леди и Бродяги" и комедия "Ноэль" с Анной Кендрик в главной роли. Также на площадке Disney доступны будут "Мстители" и "Капитан Марвел".