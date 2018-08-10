Джеймс Бонд почернел. Роль хотят отдать Идрису Эльбе

Продюсер франшизы "Джеймс Бонд" хочет, чтобы популярный на весь мир спецагент предстал в новом свете перед фанатами.

Режиссёр Антуан Фукуа ("Великолепная семёрка") заявил, что Джеймса Бонда всё же может сыграть чернокожий актёр. Киноотдел обсудил эту историю с продюсером бондианы Барбарой Брокколи — она считает, что это хорошая идея.

Сейчас роль хотят отдать актёру Идрису Эльбе ("Тихоокеанский рубеж" и "Лютер"). Сейчас актёру нужно пройти физическую подготовку, чтобы вписаться в роль спецагента. По словам авторов фильма, во всём остальном актёр полностью подходит на кресло Бонда.

Напомним, что споры о смене цвета кожи Бонда велись ещё с 2014 года. Главным кандидатом на эту роль в определённый момент стал Эльба. При этом сам актёр не особо горит желанием сниматься в бондиане.