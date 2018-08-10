Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2018, 11:53

Маколей Калкин мог сыграть в "Теории большого взрыва"

Фото: &copy;&nbsp;Amy Harris / Invision / AP)

Фото: © Amy Harris / Invision / AP)

Звезду фильма "Один дома" несколько раз пытался уговорить его собственный менеджер, чтобы тот снялся в популярном сериале.

Актёр Маколей Калкин, известный по серии фильмов "Один дома", признался, что ему предлагали сняться в сериале "Теория большого взрыва". В какой именно роли — не уточнил. Предполагается, что актёр мог сыграть одного из главных героев.

Продюсеры приходили к Калкину с этим предложением три раза. Все три раза актёр отказывался. Дело в том, что ему не нравилась сама задумка шоу. Если бы Калкин согласился, то мог бы зарабатывать миллионы долларов.

Также актёр рассказал, что сейчас он не интересуется ролями в кино. Калкин занимается изобразительным искусством и музыкой и живёт по большей части на сбережения со своих детских ролей. Актёр признался, что ему просто очень повезло.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • теориябольшоговзрыва
  • Маколей Калкин
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar