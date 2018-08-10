Маколей Калкин мог сыграть в "Теории большого взрыва"
Фото: © Amy Harris / Invision / AP)
Звезду фильма "Один дома" несколько раз пытался уговорить его собственный менеджер, чтобы тот снялся в популярном сериале.
Актёр Маколей Калкин, известный по серии фильмов "Один дома", признался, что ему предлагали сняться в сериале "Теория большого взрыва". В какой именно роли — не уточнил. Предполагается, что актёр мог сыграть одного из главных героев.
Продюсеры приходили к Калкину с этим предложением три раза. Все три раза актёр отказывался. Дело в том, что ему не нравилась сама задумка шоу. Если бы Калкин согласился, то мог бы зарабатывать миллионы долларов.
Также актёр рассказал, что сейчас он не интересуется ролями в кино. Калкин занимается изобразительным искусством и музыкой и живёт по большей части на сбережения со своих детских ролей. Актёр признался, что ему просто очень повезло.