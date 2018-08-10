Маколей Калкин мог сыграть в "Теории большого взрыва"

Звезду фильма "Один дома" несколько раз пытался уговорить его собственный менеджер, чтобы тот снялся в популярном сериале.

Актёр Маколей Калкин, известный по серии фильмов "Один дома", признался, что ему предлагали сняться в сериале "Теория большого взрыва". В какой именно роли — не уточнил. Предполагается, что актёр мог сыграть одного из главных героев.

Продюсеры приходили к Калкину с этим предложением три раза. Все три раза актёр отказывался. Дело в том, что ему не нравилась сама задумка шоу. Если бы Калкин согласился, то мог бы зарабатывать миллионы долларов.