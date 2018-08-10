Ржавый и забытый. Гастрольный фургон рокеров из Aerosmith найден в лесу

Это транспортное средство музыканты использовали более 40 лет назад, в начале своей карьеры.

Любопытная находка была обнаружена в лесополосе в штате Массачусетс. Речь идёт о концертном фургоне, с которым группа Aerosmith колесила по гастролям ещё 40 лет назад. В то время имена Стивена Тайлера, Джо Перри и Рея Табано были не на слуху. Начинающие музыканты выступали за небольшие деньги или вовсе бесплатно, не гнушались захудалыми провинциальными клубами, а чтобы добраться до отдалённых мест выступлений, использовали вот такой фургон 1964 года выпуска.

Aerosmith's old tour van from the 1970s has been found in a small Massachusetts town, but if you want to own it, dream on -- the hosts of American Pickers bought it https://t.co/kyX2AXoTZF pic.twitter.com/OzjY3ZWzwL — CBS News (@CBSNews) 8 августа 2018 г.

Владелец земли, на которой обнаружили машину, утверждает, что, когда приобретал участок, фургон уже присутствовал на территории. За это время он изрядно покрылся ржавчиной, шины сдулись, исчезла дверь, но логотип группы и весёлый рисунок все-таки остались.

Лидер группы Aerosmith Стив Тайлер. Фото: © flickr.com/Gage Skidmore