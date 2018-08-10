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Регион
Опубликовано 10 августа 2018, 11:11

Ржавый и забытый. Гастрольный фургон рокеров из Aerosmith найден в лесу

Это транспортное средство музыканты использовали более 40 лет назад, в начале своей карьеры.

Любопытная находка была обнаружена в лесополосе в штате Массачусетс. Речь идёт о концертном фургоне, с которым группа Aerosmith колесила по гастролям ещё 40 лет назад. В то время имена Стивена Тайлера, Джо Перри и Рея Табано были не на слуху. Начинающие музыканты выступали за небольшие деньги или вовсе бесплатно, не гнушались захудалыми провинциальными клубами, а чтобы добраться до отдалённых мест выступлений, использовали вот такой фургон 1964 года выпуска.

Владелец земли, на которой обнаружили машину, утверждает, что, когда приобретал участок, фургон уже присутствовал на территории. За это время он изрядно покрылся ржавчиной, шины сдулись, исчезла дверь, но логотип группы и весёлый рисунок все-таки остались.

Лидер группы Aerosmith Стив Тайлер. Фото: © flickr.com/Gage Skidmore

Лидер группы Aerosmith Стив Тайлер.

Фото: © flickr.com/Gage Skidmore

Aerosmith — легендарная американская рок-группа, образованная в начале 70-х. За 46 лет музыканты выпустили 15 альбомов, которые были проданы в количестве более 150 миллионов копий. Кроме того, группа является лидером среди американских групп по количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов. За годы творчества Aerosmith получила четыре премии "Грэмми". Последний альбом музыкантов под названием Music from Another Dimension! вышел в 2012 году.

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Марина Калегина
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