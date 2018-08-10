"Безумный Макс" назван лучшей кинофраншизой в мире

Агрегатор Metacritic, который собирает оценки прессы, составил список из 62 популярных кинофраншиз.

Администрация сервиса отсортировала франшизы от худших до лучших по среднему баллу среди критиков для каждого фильма. При этом Metacritic учитывал только полнометражные фильмы, выходившие в прокат США, поэтому телефильмы и сериалы не учитывались.

На первом месте оказались фильмы серии "Безумный Макс". Эта франшиза обогнала вселенную "Властелина колец" почти на два балла. Фильмы о Гарри Поттере заняли третье место. Далее идут "Миссия невыполнима" и "Звёздные войны".