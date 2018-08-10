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Регион
Опубликовано 10 августа 2018, 12:13

Fortnite вышла на Android

Фото &copy;&nbsp;Epic Games

Фото © Epic Games

Популярная многопользовательская игра стала временным эксклюзивом для смартфонов Samsung Galaxy.

Компания Samsung провела презентацию смартфона Galaxy Note 9. В рамках этого мероприятия студия Epic Games объявила, что бета-тестирование Fortnite на Android начнётся на этой неделе.

Пока что игра будет эксклюзивна для Samsung. Шутер временно доступен только для устройств линейки Galaxy, куда входят модели S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, Note 8, Note 9, Tab S3 и Tab S4. Также владельцы Samsung Note 9 или Galaxy Tab S4 получат "галактический" образ в игре.

Владельцы других Android-гаджетов тоже смогут принять участие в бета-тестировании игры, но чуть позже. Сначала версия будет поддерживать только определённые модели, среди которых смартфоны Huawei, Nokia, Xiaomi и других производителей.

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Сергей Сурепин
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