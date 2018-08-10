Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2018, 15:01

Найден исполнитель главной роли в фильме про ежа Соника

Фото: &copy; SEGA

Фото: © SEGA

Проектом занимается киностудия Paramount Pictures. Свой голос культовому персонажу подарит Бен Шварц.

Главную роль в киноадаптации видеоигр про ежа Соника получил Бен Шварц. До этого актёр работал над мультсериалами "Закусочная Боба", "Робоцып", "Конь БоДжек" и "Симпсоны".

Сейчас Шварц озвучивает Вилли в новых "Утиных историях". Также известно, что в фильме про ежа Соника будут играть Джеймс Марсден ("Трасса 60", сериал "Мир Дикого Запада") и Тика Самптер ("Джеймс Браун: Путь наверх"). Роль главного злодея — Доктора Роботника — исполнит Джим Керри.

Фильм выйдет 15 ноября 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar