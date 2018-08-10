Найден исполнитель главной роли в фильме про ежа Соника

Главную роль в киноадаптации видеоигр про ежа Соника получил Бен Шварц. До этого актёр работал над мультсериалами "Закусочная Боба", "Робоцып", "Конь БоДжек" и "Симпсоны".

Сейчас Шварц озвучивает Вилли в новых "Утиных историях". Также известно, что в фильме про ежа Соника будут играть Джеймс Марсден ("Трасса 60", сериал "Мир Дикого Запада") и Тика Самптер ("Джеймс Браун: Путь наверх"). Роль главного злодея — Доктора Роботника — исполнит Джим Керри.