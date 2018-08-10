В Германии спустя 20 лет разрешили продавать игры с нацистской символикой
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Ранее разработчикам приходилось убить соответствующую символику из своих игр, чтобы выпустить их в Германии.
Правительство Германии разрешило выдавать играм, которые содержат нацистскую символику, лицензию в случае, если использование соответствующих образов оправданно. Германия длительное время отказывалась идти на уступки.
Первый скандал с компьютерной игрой про нацистов произошёл в 1992 году. Речь идёт о шутере Wolfenstein 3D. Судебный процесс против игры стал прецедентом, на который немецкие суды опирались больше двадцати лет.
Напомним, что в 2017 году игру Wolfenstein II: The New Colossus, в которой есть сатирическая сцена с участием фюрера, пришлось отцензурировать — место Гитлера занял неопределённый канцлер без усов и других характерных черт.
В частности, под запрет властей попадали все символы и образы, которые ассоциируются с организациями, признанными в Германии неконституционными. Однако в Уголовном кодексе страны есть поправка — она разрешает те материалы, которые созданы "в целях содействия искусству или науке, исследованиям или преподаванию, а также в качестве исторического источника или для реконструкции исторических событий".