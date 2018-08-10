В Германии спустя 20 лет разрешили продавать игры с нацистской символикой

Ранее разработчикам приходилось убить соответствующую символику из своих игр, чтобы выпустить их в Германии.

Правительство Германии разрешило выдавать играм, которые содержат нацистскую символику, лицензию в случае, если использование соответствующих образов оправданно. Германия длительное время отказывалась идти на уступки.

Первый скандал с компьютерной игрой про нацистов произошёл в 1992 году. Речь идёт о шутере Wolfenstein 3D. Судебный процесс против игры стал прецедентом, на который немецкие суды опирались больше двадцати лет.

Напомним, что в 2017 году игру Wolfenstein II: The New Colossus, в которой есть сатирическая сцена с участием фюрера, пришлось отцензурировать — место Гитлера занял неопределённый канцлер без усов и других характерных черт.