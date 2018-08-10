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Опубликовано 10 августа 2018, 15:31

Возвращение легенды: В этом году покажут новую Diablo

Фото: &copy; Flickr/foeoc kannilc

Фото: © Flickr/foeoc kannilc

Студия Blizzard работает над новой частью культовой игры. В этом году разработчики представят официальный анонс.

Менеджер по работе с сообществом игроков Blizzard Брэнди Кэмел рассказал о четвёртом сезоне Diablo 3, который будет первым в истории тематическим сезоном. Но это была не единственная новость, которой поделилась Кэмел.

Оказалось, что в разработке у Blizzard уже находятся несколько проектов во вселенной Diablo. Один из них игроки увидят уже в 2018 году. Предполагается, что на фестивале BlizzCon, который пройдёт в начале ноября.

Пока что нет точной информации о том, когда именно выйдет новая игра и о чём она будет рассказывать.

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Сергей Сурепин
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