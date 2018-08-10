Возвращение легенды: В этом году покажут новую Diablo

Студия Blizzard работает над новой частью культовой игры. В этом году разработчики представят официальный анонс.

Менеджер по работе с сообществом игроков Blizzard Брэнди Кэмел рассказал о четвёртом сезоне Diablo 3, который будет первым в истории тематическим сезоном. Но это была не единственная новость, которой поделилась Кэмел.

Оказалось, что в разработке у Blizzard уже находятся несколько проектов во вселенной Diablo. Один из них игроки увидят уже в 2018 году. Предполагается, что на фестивале BlizzCon, который пройдёт в начале ноября.