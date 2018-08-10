Слуцкий прокомментировал информацию СМИ об особняке дочери за 140 млн рублей

Также парламентарий отчитался о личном финансовом состоянии, заметив, что в его декларации всегда были объекты куда дороже дома детей.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал информацию СМИ о том, что его дочь Ирина владеет двухэтажным домом в элитном подмосковном посёлке "Миллениум парк", и назвал её попыткой журналистов "слепить скандал из воздуха" для удержания аудитории в период отпусков.

— Несмотря на то что Дума ушла на каникулы и в политической жизни страны наблюдается некоторое затишье, мы продолжаем работать. И СМИ также работают, а чтобы рейтинги в период отпусков не падали, некоторые ищут чёрную кошку в тёмной комнате, причём там, где её нет, со стандартным намерением — склепать скандал из воздуха, — заявил Слуцкий в своём телеграм-канале.

Между тем парламентарий пояснил, что дом, найденый журналистами, строил будущий муж его дочери, а его рыночная стоимость в разы дешевле названный цены в 140 миллионов рублей.

— У них с мужем свой бизнес, которого вполне хватает и на семью, и на машину, и даже на некоторую благотворительность. И, во-вторых, "Новая" лукавит, приводя рыночную стоимость дома, который наши дети, начав отношения много лет назад, строили с нуля, что в разы дешевле, — отметил Слуцкий.

Депутат также дал ответ на вопрос о личных финансах, пояснив, что он "заработал в бизнесе всё, что необходимо".

— Получив депутатский мандат, а было это в далёком 2000 году, что-то, как и многие мои коллеги, продал, что-то передал в доверительное управление друзьям. И никогда ничего не скрывал, в моей декларации всегда были объекты куда дороже, чем дом детей в "Миллениуме", — резюмировал парламентарий.

В заключении Слуцкий обратил внимание, что "в погоне за компроматом" журналисты "переборщили" — и теперь им может грозить наказание за "разглашение персональных данных, представляющих семейную тайну".