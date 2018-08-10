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Опубликовано 10 августа 2018, 23:10

Скончался депутат Госдумы Александр Коровников

Александр Коровников. Фото: &copy;&nbsp;Официальный сайт правительства Новгородской области

Александр Коровников. Фото: © Официальный сайт правительства Новгородской области

Умер депутат Государственной думы от "Единой России" Александр Коровников, сообщает РИА "Новости".

Коровников родился 30 апреля 1955 года. В период с 2012 по 2016 год являлся членом Совета Федерации.

Также 18 сентября 2017 года Коровникова избирали депутатом Госдумы по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 (Новгородская область), он входил в комитет по обороне.

Александр Коровников был награждён тридцатью медалями СССР и России.

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Андрей Довлатов
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