Скончался депутат Госдумы Александр Коровников

Коровников родился 30 апреля 1955 года. В период с 2012 по 2016 год являлся членом Совета Федерации.

Также 18 сентября 2017 года Коровникова избирали депутатом Госдумы по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 (Новгородская область), он входил в комитет по обороне.