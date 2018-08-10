Скончался депутат Госдумы Александр Коровников
Александр Коровников. Фото: © Официальный сайт правительства Новгородской области
Умер депутат Государственной думы от "Единой России" Александр Коровников, сообщает РИА "Новости".
Коровников родился 30 апреля 1955 года. В период с 2012 по 2016 год являлся членом Совета Федерации.
Также 18 сентября 2017 года Коровникова избирали депутатом Госдумы по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 (Новгородская область), он входил в комитет по обороне.
Александр Коровников был награждён тридцатью медалями СССР и России.