Албанец застрелил восьмерых родственников и затем ответил на критику в Facebook

В Албании 24-летний мужчина застрелил восьмерых родственников, после чего скрылся от следствия. При этом, находясь в розыске, он спокойно общался с другими пользователями на своей странице в "Фейсбуке", сообщает сайт местного телеканала Top Channel.

Отмечается, что массовое убийство случилось в 100 километрах от столицы Тираны, а жертвами Ридвана Зикая стали в том числе двое детей.

Пустившись в бега, мужчина не забывал о соцактивности. В "Фейсбуке" он читал комментарии, которые касались совершённого им преступления. В конце концов беглец открыто обратился к людям с замечанием, что его раздражает их критика и предложения сдаться полиции.