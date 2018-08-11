Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 августа 2018, 05:37

Албанец застрелил восьмерых родственников и затем ответил на критику в Facebook

Фото &copy; Flickr/Peter Anderson

Фото © Flickr/Peter Anderson

В Албании 24-летний мужчина застрелил восьмерых родственников, после чего скрылся от следствия. При этом, находясь в розыске, он спокойно общался с другими пользователями на своей странице в "Фейсбуке", сообщает сайт местного телеканала Top Channel.

Отмечается, что массовое убийство случилось в 100 километрах от столицы Тираны, а жертвами Ридвана Зикая стали в том числе двое детей.

Пустившись в бега, мужчина не забывал о соцактивности. В "Фейсбуке" он читал комментарии, которые касались совершённого им преступления. В конце концов беглец открыто обратился к людям с замечанием, что его раздражает их критика и предложения сдаться полиции.

По предварительной версии, молодой человек решился на массовое убийство родственников из-за имущественного спора.

BannerImage
Алексей Наумовец
  • Новости
  • Facebook
  • Албания
  • В мире
  • Криминал
  • Технологии
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar