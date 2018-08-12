Людоед на троне. Как Центральная Африка стала самым опасным местом на земле

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История Центральноафриканской Республики не менее печальная, чем её настоящее, — это та самая страна, где правил настоящий людоед — Жан Бокасса, объявивший себя в этой бывшей колонии Франции ни много ни мало императором всей Африки. Любимой шуткой диктатора было пригласить на торжественный обед какого-нибудь посла европейской страны, а затем — как бы между делом — небрежно поинтересоваться:

— Ну и как вам рёбрышки бывшего министра торговли? Кажется, что покойный и при жизни был немного жестковат?

А потом наблюдать, как цивилизованный европеец медленно сходит с ума, пытаясь подавить приступы рвоты — все знали, что Бокасса не шутил и его холодильник действительно был забит свежей человечиной... Но Бокасса появился в этой стране вовсе не сам по себе.

Африканский Наполеон

Когда в эту часть Африки пришли французские колонизаторы, их встретили как настоящих спасителей — в течение многих лет местные племена гбайя отбивались от мусульманских работорговцев из Судана, открывших бесперебойный канал поставки тогдашнего "чёрного золота" на рынки Османской империи.

Французы, основавшие здесь колонию с красивым названием Убанги-Шари, разогнали суданских рейдеров, но затем и сами стали регулярно жечь деревни местных племён, никак не желавших оставлять скотоводство и становиться шахтёрами в местных рудниках — как выяснилось, главной ценностью Африки были вовсе не люди, а полезные ископаемые.

Восстания в Убанги-Шари вспыхивали с пугающей регулярностью, и когда в Париже подсчитали баланс, то решили, что все прибыли от прямого владения африканскими колониями никак не окупают тех колоссальных затрат на превращение выжженной солнцем саванны с дикарями в обычную французскую провинцию. В итоге Париж в августе 1960 года без особых сомнений и сожалений избавился от колонии Убанги-Шари, переведя "независимую Центральноафриканскую Республику" (ЦАР) на режим "доверительного управления" — проще говоря, у власти остаётся тот местный вождь, кто больше всех платит французам.

Именно таким и был бравый французский старший сержант Жан-Бедель Бокасса, который благодаря своему двоюродному брату Давиду Дако, первому президенту ЦАР, стал в независимой республике полковником и начштаба армии.

Коллаж © L!FE Фото: © AP Photo, pixabay.com

Правление Дако продолжалось шесть лет, после чего Бокасса, свергнув братца, сам объявил себя не просто президентом, а новым императором.

Лучшие европейские фирмы мастерили корону, украшенную двумя тысячами бриллиантов, — на её создание ушла четверть годового экспортного дохода страны. Также был изготовлен золотой трон в форме сидящего орла весом в две тонны.

Было закуплено более 100 лимузинов для иностранных гостей и 130 белых арабских скакунов для личной гвардии Бокассы. Церемониал во многих деталях копировал коронацию Наполеона I, которого новоявленный император считал образцом для подражания.

Правил Бокасса 13 лет, ввергнув страну в такую тотальную разруху и нищету, по сравнению с которыми времена колониального гнёта казались "золотым веком". Словно издеваясь над подданными, в 1970 году Бокасса принял ислам и даже короновал себя как "халиф Салах-эд-дин Ахмед" — хотя в те времена количество мусульман в стране не превышало и 10 процентов.

Впрочем, показная религиозность ничуть не мешала Бокассе устраивать банкеты со стейками из человечины — всё строго по языческим обычаям африканцев.

Император Жан-Бедель Бокасса, диктатор Центральноафриканской империи, показан с женой императрицей Кэтрин, 4 декабря 1977. Коллаж © L!FE Фото: © AP Photo, pixabay.com

Конечно, поначалу Париж пришёл в ужас от такого дикаря на троне — более того, французские спецслужбы предприняли несколько попыток устранить явно невменяемого правителя. Но Бокасса сумел успокоить бывшую метрополию, предоставив французским компаниям режим наибольшего благоприятствования в сфере добычи различных ископаемых. И Бокасса немедленно был объявлен лучшим другом президента Валери Жискар д’Эстена и практически оплотом африканской демократии (а на гастрономические привычки "халифа-императора" Париж махнул рукой: дескать, у всех халифов свои причуды).

Кстати, привечали Бокассу не только в Париже, но и в СССР, где он с успехом исполнял роль "борца против колониализма". Бывший главный кремлёвский врач Евгений Чазов вспоминал, что, когда Бокасса в 1970 году проходил лечение в Москве, он полюбил русскую еду и попросил откомандировать с ним советского повара. Как-то повар обнаружил на президентской кухне в холодильнике человеческое мясо и в ужасе бежал в посольство.

Слева направо: президент Франции Валери Жискар д’Эстен; официальный визит в СССР президента Центральноафриканской Республики Жана Беделя Бокасса. Посещение Ленинграда. Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Г. В. Романов (крайний слева) , председатель Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР Ю. В. Андропов (второй справа) и президент ЦАР Ж.Б. Бокасса (в центре), 6 июля 1970 года. Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости / Вячеслав Рунов, pixabay.com, AP Photo

Тем не менее французы держали Бокассу на коротком поводке: когда в 1979 году поехавший крышей от ощущения абсолютной безнаказанности "халиф" решил отдать месторождения урана не французам, а ливийскому диктатору Каддафи, в Париже тут же объявили о начале процесса "демократических преобразований". В столицу ЦАР — город Банги — на ударных вертолётах прибыла группа опытных "демократизаторов" из Иностранного легиона, которые за один день свергли новоявленного "халифа" и вернули в президентское кресло Давида Дако, которого его братец-людоед почему-то так и не решился пустить на колбасу.

Наследники Бокассы

После этого в ЦАР установились относительная стабильность и спокойствие — французские компании выкачивали из страны нефть, уран и алмазы, а африканские вожди и царьки малой кровью свергали друг друга, претендуя на золотой трон в Банги. Но уже на рубеже тысячелетий в стране вспыхнула небольшая гражданская война.

Всё началось с того, что в 1993 году к власти после серии переворотов пришёл некто Анж-Феликс Патассе — бывший премьер-министр в правительстве Бокассы, который объявил о начале демократизации страны.

Патассе при полном благословении Франции правил страной более семи лет, пока в 2001 году против президента не поднял мятеж сам начальник Генштаба вооружённых сил Центральноафриканской Республики генерал Франсуа Янгувонда Бозизе.

Момент был выбран как нельзя кстати: как раз в это время французский президент Жак Ширак, стремительно терявший популярность у французов, был занят подготовкой к новым выборам, а также старался не допустить втягивания Франции в войну США в Афганистане. Словом, Париж при президенте Патассе совершенно расслабился и перестал обращать внимание на дела в бывших колониях.

Однако Патассе недаром слыл политическим тяжеловесом — вопреки национальной традиции, он не захотел свергаться. Более того, верные ему войска подавили мятеж генерала Бозизе. В столице более пяти дней шли ожесточённые бои с применением танков и авиации, превратившие центр Банги в натуральные руины. В итоге генерал Бозизе со своими сторонниками были вынуждены бежать на север страны — в сторону Чада.

Слева направо: Анж-Феликс Патассе; президент Франции Жак Ширак (слева) приветствует своего коллегу из Центральной Африки Франсуа Бозизе. Коллаж © L!FE Фото: © AP Photo/Patrick Kovarik, pixabay.com, AP Photo/Francois Mori

Но и генерал был упёртым воякой. В стране более двух лет тлела гражданская война, окончательно добившая экономику ЦАР.

Тем не менее Бозизе добился своего: в 2003 году его войска взяли столицу — причём в тот самый момент, когда президент Патассе находился в соседнем Нигере на саммите Организации стран зоны Сахеля. Но и на этом война не кончилась. В итоге в страну были введены миротворцы ООН, организовавшие первые за много лет президентские выборы, на которых с минимальным преимуществом победил генерал Бозизе.

Успех вскружил голову генералу, и он начал восстанавливать "империю", или "халифат" Бокассы. И начал он с указа о реабилитации людоеда, которого суд в 1980 году заочно приговорил к смертной казни по обвинению в 13 преступлениях (от изнасилований и воровства до убийств и каннибализма). Надо сказать, что после своего свержения Бокасса спокойно жил во Франции в собственном замке под Парижем. Но в 1986 году — после смерти братца Дако — Бокасса совершил, пожалуй, самый эксцентричный поступок в своей жизни: он добровольно вернулся в Банги, очевидно, рассчитывая, что народ вновь возведёт его на трон.

Но к власти уже пришёл генерал Андре Колингба — кстати, бывший помощник Бокассы, сыгравший в свержении босса самую решающую роль. Возможно, что именно Колингба и заманил Бокассу в страну, понимая, что только смерть "императора" станет гарантией его личного спокойствия. Так или иначе, но в аэропорту Бокасса был немедленно схвачен и отправлен в тюрьму. Суд снова приговорил свергнутого диктатора к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение. Но в 1993 году людоед был амнистирован — по указу президента Потассе (бывшего министра водных ресурсов при Бокассе, в этой стране этот пост является стратегическим, как в России пост главы РАО "Газпром"). Три года спустя он скончался от инфаркта в своём поместье.

Но генерал Бозизе настоял не просто на амнистии, но на возвращении покойному людоеду всех его регалий и почестей. И о возвращении родственникам Бокассы всех конфискованных миллиардов.

— Я хочу говорить о Бокассе, — восклицал генерал. — Великий гуманист и сын нации построил нашу страну, а мы разрушили всё, что он нам оставил!

Указ Бозизе возмутил северные племена, где ещё помнили о своих вождях, съеденных "императором". В стране вспыхнул новый мятеж, после которого Бозизе сам был вынужден бежать из страны, которая оказалась поделена между десятками террористических группировок.

"Селека"

Слово Seleka на местном жаргоне санго означает "коалиция". И первоначально эта группировка действительно была союзом трёх "национально-освободительных" политических партий (CPSK- CPJP-UFDR), работавших с мусульманским электоратом на севере страны. Создал же "Селеку" полковник Хасан Аль-Хабиб, служивший ещё при Бокассе.

В то же время он был яростным противником генерала Бозизе. И, когда в столице вспыхнул мятеж, полковник Аль-Хабиб, опубликовавший в Сети "Патриотическую конвенцию о спасении страны", призвал всех мусульман к оружию.

В прессе о новой "коалиции" мусульманских партий заговорили после того, как отряды полковника Аль-Хабиба взяли штурмом христианские города Сибут, Дамара и Декоа в самом центре страны. Причём город Дамара расположен всего в часе езды от Банги.

Наступление мусульман здорово испугало и самого президента Бозизе, и его противников. Буквально через несколько дней против отрядов "Селеки" было выслано звено боевых вертолётов, которые размолотили ракетами наступавшее ополчение, вооружённое в основном допотопными французскими винтовками.

Коллаж © L!FE Фото: © AP Photo/Jacob Zocherman pixabay.com

Сам же полковник Аль-Хабиб был расстрелян в обычном магазине, куда он зашёл как обычный покупатель. На выходе его встретили двое киллеров с автоматами на спортивном мотоцикле — наверное, единственном в городе. Тем не менее, расстреляв в упор полковника, убийцы спокойно скрылись от преследования в лабиринтах саманных хижин.

"Русский след" в Африке

Новым главой "Селеки" стал некий Мишель Ам-Нондокро Джотодия, которого в самой Африке все именуют "русским". И неслучайно — ещё в 70-е годы Мишель Джотодия отправился учиться в Советский Союз.

Первоначально он поступил в Учётно-кредитный техникум Госбанка СССР в Орле — ныне это Орловский банковский колледж Центрального Банка России. Затем он отправился в Москву, поступив на экономический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

И, надо сказать, Мишелю Джотодия настолько понравилось жить в СССР, что он решил остаться в Москве навсегда. Мишель женился на русской девушке, обзавёлся дочерью.

Но всё изменил распад СССР. В 1993 году Джотодия решил вернуться на родину, где также шли реформы президента Потассе.

В Банги Джотодия был принят с распростёртыми объятиями. Около десяти лет он работал на различных государственных постах, возглавляя налоговую инспекцию и посольство в Судане. В 2006 году он вернулся в Банги и вместе с полковником Джума Наркойо основал свою партию — "Союз демократических сил за единство" (UFDR), которая и вошла в "Селеку".

После гибели полковника Аль-Хабиба Джотодия и возглавил группировку, отдав приказ о возобновлении атак на правительственные силы.

В марте 2013 года около тысячи бойцов "Селеки" вновь подошли к столице Банги. Мешали им не столько правительственные войска, сколько миротворцы Африканского союза — несколько сотен солдат армии ЮАР, которых поддерживал единственный оставшийся в строю боевой вертолёт. После непродолжительного боя бойцы "Селеки" умудрились сбить и последний вертолёт, после чего южноафриканцы, потеряв 13 человек убитыми, решили оставить столицу ЦАР.

Мишель Джотодия. Коллаж © L!FE Фото: © AP Photo/Jerome Delay, pixabay.com

Напрасно Бозизе взывал к Парижу с мольбами о помощи. Конечно, поначалу французский президент Олланд грозился провести операцию "принуждения к миру" и даже отдал приказ направить в аэропорт Банги более 500 французских десантников. Но, после того, как Джотодия объявил о страстной любви ко всему французскому, о планах отказаться от контрактов с китайскими бизнесменами в пользу французских, в Париже сменили тон и заявили, что французские десантники будут находиться в аэропорту исключительно для "защиты граждан Франции и Евросоюза".

И уже через неделю Джотодия стал новым президентом страны.

Падение Банги

"Селеке" потребовалась всего лишь пара дней, чтобы взять под контроль столицу, где исламисты отметилась феерическим — даже по африканским меркам — погромом города. Грабили буквально всё — от магазинов до церквей, школ и больниц, откуда растащили даже матрасы. Разгрому подверглась и местная электростанция, в результате чего многие городские кварталы лишились света и водоснабжения. Не работала канализация.

"Селека" хозяйничала в Банги девять месяцев, за это время её жертвами стали тысячи человек.

— Мой муж ушёл на работу и не вернулся — просто исчез,— рассказывала одна из местных жительниц Одиль, официантка из отеля "Убанги". — Отца, школьного учителя, убили — пришли домой и просто расстреляли, узнав, что он христианин. А маму изнасиловали — она до сих пор не может оправиться от шока. Я с пятилетней дочкой целый месяц провела в католическом соборе, где прятались беженцы. Вы не можете себе представить, какой это ужас — спать на полу, когда по тебе ползают насекомые.

Боевики не покусились только на собственность международных организаций, потому как Джотодия предупредил полевых командиров, что это чревато разборками с французскими солдатами.

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Впрочем, международная поддержка не помогла Джтодии сохранить власть в стране. Когда в разорённой столице стало совсем нечего грабить, боевики "Селеки" рассеялись по стране, разоряя и сжигая деревни, а также отжимая для себя лично — уже не для президента — алмазные копанки.

В итоге президент Олланд под давлением бизнес-структур буквально заставил Джотодия уйти в отставку.

Главарь "Селеки" уехал в соседний Бенин, где он поселился со своей новой женой Шантиль Тохуэгона. Впрочем, в просторном особняке живут и старые жены Джотодия, и его русская дочь — по собственному признанию лидера Селеки", сегодня с ним постоянно живут 24 близких родственника — в основном его жёны, дети и внуки.

"Антибалака" против джихада

После отставки Джотодия военная мощь "Селеки" стала рушиться буквально на глазах.

К тому же в стране возникло новое движение "Антибалака". То есть "Антимачете" — именно с помощью этого оружия боевики "Селеки" массово резали местных жителей христиан, основное население столицы. Собственно, ещё до воцарения президента Джотодия в пригородах столицы начали стихийно формироваться отряды самообороны, которые стали совершать "рейды возмездия" в населённые мусульманами кварталы, вымещая ненависть к боевикам на абсолютно невиновных людях.

После же ухода Джотодия межобщинные столкновения переросли в полноценную религиозную войну христиан против мусульман. Из некоторых кварталов Банги было изгнано практически всё население, тысячи человек погибли. Резня происходила по всей стране — правда, счёт убитым в отдалённых городах и префектурах никто не вёл. Поэтому все данные относительно числа жертв приблизительные — гуманитарные организации говорят о "десятках тысяч".

Мировые СМИ запестрели заголовками: в одних "Селеку" представляли не просто бандами грабителей, но "джихадистами, режущими головы христианами по приказу ИГИЛ*"; в других "Антибалака" превращалась в "исламофобских крестоносцев, устраивающих геноцид мусульман".

Коллаж © L!FE Фото: © AP Photo

В итоге в 2013 году президент Олланд всё-таки был вынужден вмешаться в гуманитарную катастрофу — да и обещанного лидерами "Селеки" доступа к месторождениям урана он так и не получил. И вскоре в аэропорт Банги прибыли первые подразделения 25-го авиационного инженерного полка, а вместе с ним французские морпехи — Troupes de marine.

Началась операция "Сангарис". Увы, всё получилось совсем не так образцово-показательно, как в Тимбукту, столице Мали, где в том же году французские парашютисты в ходе операции "Сервал" сместили туарегов-исламистов, решивших организовать свой филиал ИГИЛ под названием "Азавад". Если высадка в Тимбукту стала гордостью французских генералов, то операция "Сангари" в ЦАР не задалась с самого начала.

Главным сюрпризом для тысяч прекрасно обученных и оснащённых по последнему слову техники французов стало то, что боевики "Селеки" и "Антибалаки" ничуть не испугались европейцев, а стали отстреливать и всех встречных иностранцев. Поскольку миротворцы в ответ стали стрелять по всем людям, кто был облачён в камуфляж, боевики "Селеки" и "Антибалаки" моментально перешли на сугубо гражданскую одежду, что лишь усилило общий бардак и погромы.

Конфликт не только не утих, а, напротив, разгорелся с новой силой. В итоге французы, осознав, что численность оккупационного контингента явно недостаточна, чтобы навести порядок в такой огромной стране, которая по площади превосходит Германию и Великобританию, решили сосредоточить свои усилия только на столице.

Резня затихла только к 2016 году, когда "Антибалака" вырезала или заставила бежать из "своих районов" страны значительную часть обитавших в ней мусульман.

Что будет дальше?

Сегодня ЦАР находится в состоянии полного распада.

Формально страной руководит президент Фостен-Арканж Туадера — доктор наук по математике и бывший ректор Университета Банги. Наверное, это лучший президент за всю историю страны, но только вот власть президента признаётся только в городе Банги, да и то далеко не во всех районах.

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Мишель Джотодия, укрывшись в Бенине, стал главой Народного фронта возрождения Центральноафриканской Республики, боевики которого создали на территории страны отдельное не признанное никем мусульманское государство. Впрочем, несколько верных людей Джотодия — например, Махамат Усмане и Хасан Буба — вошли в состав правительства президента Туадера в качестве гарантов того, что исламисты вновь не пойдут на столицу войной.

"Селека" распалась на мелкие группы, каждая из которых контролирует мусульманские районы на севере.

Своё псевдогосударство появилась и у группировки "Антибалака", которую сейчас возглавляет Леви Якете — бывший пресс-секретарь свергнутого президента Франсуа Бозизе.

В 2013 году Якете стал и министром обороны страны — как считали французы, перераспределение полномочий в пользу боевиков-христиан поможет остановить войну. Но в прошлом году, после того как лидер "Антибалаки" попал в чёрный список ООН как международный преступник, президент Туадера уволил Леви Якете с поста министра обороны. В ответ "Антибалака" отказалась подчиняться центральному руководству страны, которое заняло явно промусульманскую позицию.

Впрочем, на тлеющей войне эти политические интриги не отразились никак.

И такое положение устраивает, похоже, всех главных игроков, стоящих за конфликтом между "Селекой" и "Антибалакой". Но самое главное — распад государства вполне устраивает французские и китайские корпорации, которые за последнее десятилетия взяли под свой полный контроль месторождения урана и других полезных ископаемых.

Ведь это же не бизнес, а настоящая мечта: надо только отстёгивать долю от прибыли местному полевому командиру — и больше не нужно платить налогов в бюджет страны, не нужно заботиться о соблюдении экологических норм и законов, не требуется и договариваться с профсоюзами, ведь, если потребуется, местные полевые командиры обратят в рабство всё население соседних деревень и загонят их работать в шахты.