"Флаговая мания". В Госдуме раскритиковали Порошенко за слова о Ялте

Ранее сенатор Алексей Пушков отметил, что при рейтинге Порошенко давать пустые обещания — единственная вещь, которая осталась.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что у Петра Порошенко "флаговая мания", в ответ на слова президента Украины об украинском флаге над Ялтой.

— В июне он (Порошенко. — Прим. ред.) мечтал, что "прапор" будет развеваться над Севастополем. В июле — что флаг Украины появится в Донбассе. Теперь настала очередь Ялты, — приводит RT слова депутата.

Белик также предположил, что на очереди, вероятно, Кубань. Также, по его словам, судя по тенденции, глава Украины теперь будет поднимать виртуальные флаги в "Фейсбуке" и "Твиттере" каждый месяц. Депутат подчеркнул, что Петру Порошенко лучше озаботиться не флагами над российским Крымом.

— Севастополь и Крым — российские. Этот вопрос решён окончательно, а вот запад Украины давно не считает себя частью Незалежной и стремится в Европу, но не в составе Украины, а сам по себе, — отметил депутат.

Ранее Лайф сообщал, что Порошенко назвал Ялту жемчужиной Крыма. "Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-жёлтый флаг", — заявил украинский президент.