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Опубликовано 11 августа 2018, 17:30

Стало известно, когда состоятся похороны депутата Коровникова

Александр Коровников. Фото: &copy;&nbsp;Официальный сайт правительства Новгородской области

Александр Коровников. Фото: © Официальный сайт правительства Новгородской области

Прощание с членом Комитета Госдумы по обороне Александром Коровниковым состоится во вторник, 14 августа, в 11 часов, по адресу Маршала Тимошенко, 25. Похоронят парламентария на Троекуровском кладбище.

Ранее Лайф сообщал о смерти Александра Коровникова. Членом Совета Федерации он был с 2012-го по 2016 год. Депутатом Госдумы являлся с 18 сентября 2016 года, входил в комитет по обороне.

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Евгений Грин
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