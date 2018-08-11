Стало известно, когда состоятся похороны депутата Коровникова

Прощание с членом Комитета Госдумы по обороне Александром Коровниковым состоится во вторник, 14 августа, в 11 часов, по адресу Маршала Тимошенко, 25. Похоронят парламентария на Троекуровском кладбище.

Ранее Лайф сообщал о смерти Александра Коровникова. Членом Совета Федерации он был с 2012-го по 2016 год. Депутатом Госдумы являлся с 18 сентября 2016 года, входил в комитет по обороне.