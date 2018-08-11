Москалькова рассказала о состоянии моряков российского танкера "Механик Погодин"
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выяснила ситуацию с российским судном "Механик Погодин", которое заблокировали в Херсоне. По её словам, украинская сторона не имеет к экипажу никаких претензий.
Напомним, о возможном аресте российского судна ранее рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Танкер заблокирован в порту Херсона 10 августа, так как принадлежит компании из РФ, находящейся под украинскими санкциями.
Как отметила Москалькова, у неё состоялась телефонная беседа с уполномоченной Верховной рады Украины Людмилой Денисовой. Она сообщила, что на борту "Механика Погодина" находится 12 моряков и они не сходили на берег.
— У них есть продукты, вода и медикаменты, — добавила Москалькова.
Также сообщается, что суд по вопросу ареста танкера состоится в понедельник, 13 августа. При этом в Госдуме РФ пригрозили Киеву жёсткими мерами в случае задержания судна "Механик Погодин".