Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 августа 2018, 23:19

Москалькова рассказала о состоянии моряков российского танкера "Механик Погодин"

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выяснила ситуацию с российским судном "Механик Погодин", которое заблокировали в Херсоне. По её словам, украинская сторона не имеет к экипажу никаких претензий.

Напомним, о возможном аресте российского судна ранее рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Танкер заблокирован в порту Херсона 10 августа, так как принадлежит компании из РФ, находящейся под украинскими санкциями.

Как отметила Москалькова, у неё состоялась телефонная беседа с уполномоченной Верховной рады Украины Людмилой Денисовой. Она сообщила, что на борту "Механика Погодина" находится 12 моряков и они не сходили на берег.

— У них есть продукты, вода и медикаменты, — добавила Москалькова.

Также сообщается, что суд по вопросу ареста танкера состоится в понедельник, 13 августа. При этом в Госдуме РФ пригрозили Киеву жёсткими мерами в случае задержания судна "Механик Погодин".

BannerImage
Андрей Довлатов
  • Новости
  • Украина
  • Татьяна Москалькова
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar