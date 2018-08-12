Клуб Леонида Слуцкого возглавил чемпионат Голландии после победы со счётом 5:1

В матче первого тура Высшего дивизиона (Eredivisie) "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого дома разгромил "Гронинген" со счётом 5:1. Таким образом, команда возглавила таблицу чемпионата после первого тура за счёт лучшей разности мячей.

Vitesse-hoofdtrainer Leonid Slutskiy en zijn assistent Oleg Yarovinskiy zullen na afloop van de wedstrijd een bezoek brengen aan Supportershome Monnikenhuize. Kom ook gezellig langs voor een hapje en een drankje! pic.twitter.com/SezhvVmhYL — SV Vitesse (@SVVitesse) 12 августа 2018 г.

Для 47-летнего Слуцкого матч был уже четвёртым на посту тренера: до этого клуб из Арнема прошёл румынский "Вииторул" в Лиге Европы и уступил в третьем отборочном раунде "Базелю" дома 0:1.

Леонид Слуцкий возглавил нидерландский клуб этим летом. Владельцем клуба является гражданин России Валерий Ойф, в прошлом вице-президент "Сибнефти", а президентом — немец Евгений Меркель. В составе играет российский защитник Вячеслав Караваев, сегодня отыгравший все 90 минут.