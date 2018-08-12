Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 августа 2018, 17:29

Клуб Леонида Слуцкого возглавил чемпионат Голландии после победы со счётом 5:1

Фото: Twitter/SV Vitesse

Фото: Twitter/SV Vitesse

В матче первого тура Высшего дивизиона (Eredivisie) "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого дома разгромил "Гронинген" со счётом 5:1. Таким образом, команда возглавила таблицу чемпионата после первого тура за счёт лучшей разности мячей.

Для 47-летнего Слуцкого матч был уже четвёртым на посту тренера: до этого клуб из Арнема прошёл румынский "Вииторул" в Лиге Европы и уступил в третьем отборочном раунде "Базелю" дома 0:1.

Леонид Слуцкий возглавил нидерландский клуб этим летом. Владельцем клуба является гражданин России Валерий Ойф, в прошлом вице-президент "Сибнефти", а президентом — немец Евгений Меркель. В составе играет российский защитник Вячеслав Караваев, сегодня отыгравший все 90 минут.

Ранее Слуцкий работал в клуба второго по силе дивизиона "Халл Сити", но там карьера россиянина не задалась. Через четыре месяца стороны расторгли контракт, команда занимала 20-е место из 24 в Чемпионшипе.

BannerImage
Дмитрий Кузнецов
  • Новости
  • нидерланды
  • Леонид Слуцкий
  • ФК Витесс
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar