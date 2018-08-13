Кемеровский суд признал законным решение о снятии ареста с "Зимней вишни"

Предприниматели считают, что снятие ареста лишает их возможности подать иск о возмещении ущерба.

Центральный районный суд Кемерова оставил без удовлетворения жалобу предпринимателей на снятие ареста с торгового центра "Зимняя вишня". Об этом сообщает ТАСС.

Жалобу на снятие ареста направили три предпринимателя, которых признали потерпевшими по уголовному делу. По мнению защиты бизнесменов, снятие ареста лишает их возможности подать иск о возмещении ущерба к Кемеровскому кондитерскому комбинату, который является собственником помещения, где произошёл пожар в марте этого года.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. В результате возгорания погибло 60 человек.