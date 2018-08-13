В Кении бегемот раздавил азиатского туриста одним укусом

Второй турист отделался незначительными повреждениями. В среднем за год в Африке бегемоты убивают около 500 человек.

В Кении бегемот нанёс смертельные травмы тайваньскому туристу, который хотел его сфотографировать. Об этом сообщает Би-би-си.

66-летний мужчина вместе с другом приехал на озеро Найваша в заповедник в 90 километрах от столицы Найроби. По словам очевидцев, двое туристов слишком близко подошли к животному, чем вызвали его нападение. Погибший получил серьёзные травмы в результате укуса в область грудной клетки. Другой мужчина отделался незначительными повреждениями.

В среднем за год от нападений бегемотов в Африке гибнет около 500 человек.